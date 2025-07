BPER al 36% su Banca Popolare di Sondrio scuote il settore bancario

Il superamento di questa soglia del 35% è un traguardo iniziale, ma non quello finale per BPER Banca. L'ambizioso progetto di consolidamento bancario ora punta alla vera meta: la conquista della maggioranza assoluta. Questa si tradurrebbe nell'acquisizione del 50% più un'azione del capitale della Banca Popolare di Sondrio. Non solo, ma in caso di adesioni complessive che superassero il 90% delle azioni, si aprirebbe anche la possibilità concreta di un delisting del titolo da Borsa Italiana, portando l'istituto valtellinese interamente sotto l'ombrello di BPER. La volontà di completare l'operazione è chiara, come espresso da Gianni Franco Papa, amministratore delegato di BPER. "L'integrazione della Popolare di Sondrio è il nostro obiettivo strategico. Siamo fiduciosi nel superare il 50%," ha dichiarato. Questa mossa non è isolata. Essa si inserisce in un contesto ben più ampio di riorganizzazione del settore bancario. Le banche, infatti, sono sempre più orientate verso fusioni e acquisizioni. Devono affrontare le crescenti sfide imposte dalla digitalizzazione, dalla volatilità dei tassi di interesse e dalla sempre più agguerrita concorrenza europea.



L'attesa per il verdetto finale si concentra sull'11 luglio. Quella data potrebbe sancire la nascita di un nuovo, significativo polo bancario nazionale, cambiando profondamente l'architettura del credito in Italia.