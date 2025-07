Accordo commerciale UE-USA: pronti al via, ma c'è un freno improvviso?



La Unione Europea si mantiene risoluta. Le sue intenzioni sono chiare: concludere l'accordo commerciale con gli Stati Uniti.

Un'intesa che rappresenterebbe un passo significativo per le relazioni transatlantiche, specie in un periodo di continue evoluzioni geopolitiche. Ciononostante, la prontezza dell'UE non si traduce in un progresso imminente, anzi. La situazione appare bloccata, in attesa di un segnale oltreoceano.

Un portavoce della Commissione Europea per il commercio, Olof Gill, ha fornito un quadro della situazione, confermando che nulla di sostanziale si è mosso. “Restiamo, dalla nostra parte, pienamente preparati a concludere un accordo di principio con gli Stati Uniti”, ha dichiarato, sottolineando la costante disponibilità del blocco europeo.