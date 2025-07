Abi 2025: tra dazi e recessione l'allarme dalla finanza italiana che guarda all'Europa

È essenziale, a suo dire, disinnescare rapidamente i rischi legati ai nuovi dazi e alle politiche protezionistiche, considerate "misure vecchie quanto il mondo" che soffocano il libero mercato e ostacolano la crescita economica e sociale. Un'eventuale recrudescenza delle guerre commerciali avrebbe un impatto diretto e devastante sul sistema bancario, causando instabilità nei mercati finanziari, aumentando l'incertezza per le imprese e deteriorando la qualità del credito, con il rischio concreto di innescare una nuova fase di recessione economica. Il contesto geopolitico, marcato da conflitti in Europa e nel Medio Oriente, rende questa prospettiva ancora più angosciante, non solo per l'uso brutale della forza, ma anche per le ripercussioni su economia, fiducia, commerci e costi dell'energia.

L'attenzione si è spostata anche sul tema fiscale e sugli investimenti. Patuelli ha sottolineato l'urgenza di incentivare la patrimonializzazione delle imprese italiane.



Un rafforzamento dell'IRES premiale o il ripristino dell'ACE, l'aiuto alla crescita economica, sono visti come passaggi fondamentali per accrescere gli investimenti aziendali. Ciononostante, si osserva che, pur in presenza di una maggiore offerta di credito da parte delle banche e di un incremento degli investimenti delle famiglie nel settore immobiliare, le incertezze internazionali frenano ancora le decisioni delle imprese.

Riguardo all'Europa, il presidente dell'Abi ha invocato un rapido completamento dell'Unione bancaria, estendendola dalla vigilanza alle regole societarie, di mercato, del risparmio e degli investimenti. Ha inoltre evidenziato come i veti incrociati tra le istituzioni europee rallentino l'azione, spingendo per una maggiore assunzione di responsabilità e nuove regole istituzionali che evitino la paralisi da parte di minoranze. Anche il MES necessita, a suo avviso, di una trasformazione per diventare un organismo dell'UE, operando con la stessa trasparenza della BCE verso il Parlamento europeo e con finalità più aderenti alle sfide attuali.





Nella seconda parte dell'assemblea, il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha analizzato la fase critica che attraversa il sistema finanziario internazionale. Le tensioni originate dai dazi americani, ha spiegato, hanno eroso la fiducia nel dollaro statunitense. Per la prima volta dopo decenni, il ruolo centrale del dollaro è stato apertamente messo in discussione. Ha osservato che gli investitori internazionali stanno riducendo l'esposizione al mercato statunitense, optando per coperture contro il rischio di cambio sul dollaro, il che equivale a una parziale dismissione di attività denominate nella valuta americana.

L'Europa ha l'opportunità di capitalizzare su questa situazione, ma occorre agire prontamente poiché queste opportunità "non si realizzeranno da sole". Per consolidare la propria posizione, è fondamentale rafforzare l'infrastruttura finanziaria, attraverso un benchmark comune privo di rischio che funga da collaterale sicuro e universalmente accettato nell'Unione.



Ciò favorirebbe lo sviluppo di mercati più liquidi e disperderebbe i rischi. I benefici sarebbero significativi: un mercato dei capitali integrato, basato su un titolo pubblico europeo comune e privo di rischio, potrebbe ridurre il costo del finanziamento per le imprese di mezzo punto percentuale, stimolando ulteriori investimenti per ben 150 miliardi l'anno. Già solo questo, a regime, porterebbe a un aumento dell'1,5 per cento del PIL europeo.

Sul fronte della politica monetaria, Panetta ha riconosciuto il progresso verso l'obiettivo di inflazione del 2 per cento, ma ha mantenuto un tono cauto, evidenziando come dazi più elevati e un'incertezza prolungata sulle politiche commerciali possano avere effetti ben peggiori sulla crescita economica. Se i rischi al ribasso sulla crescita dovessero accentuare le tendenze disinflazionistiche, si renderebbe opportuno proseguire con l'allentamento monetario, mantenendo un approccio di flessibilità e pragmatismo.



Ha anche esaminato la trasformazione tecnologica delle banche italiane. L'offerta digitale ha senza dubbio reso i servizi bancari più accessibili, e nonostante la drastica riduzione degli sportelli, è aumentata la quota di famiglie con almeno un conto corrente. Ciononostante, Panetta ha messo in guardia sul rischio di esclusione per le fasce di popolazione con minori competenze finanziarie, e ha sottolineato che la ridotta presenza fisica sul territorio può rappresentare un limite per le PMI. L'innovazione, ha concluso, non è solo questione di tecnologia: il capitale umano rimane centrale, e le banche dovranno investire sulle persone, accrescendone le competenze e affidandosi a esse per guidare l'innovazione.

A chiudere l'assemblea è stato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, che ha evidenziato il solido stato di salute dell'economia italiana. Dopo una crescita del PIL dello 0,3% nei primi tre mesi, il 2025 ha già una crescita acquisita dello 0,5%. L'occupazione ha raggiunto un massimo storico, e i dati sull'inflazione sono confortanti.



Anche la finanza pubblica mostra miglioramenti: il rapporto debito/PIL al 135% è inferiore di oltre due punti rispetto alle previsioni, e lo spread tra BTP e Bund si attesta ai minimi da quindici anni. Il sistema produttivo italiano gode, a suo avviso, di ottima salute, con le imprese italiane in una condizione finanziaria solida. Il loro debito, pari al 59% del PIL, è la percentuale più bassa dall'inizio degli anni 2000, ben distante dalla media dell'area euro, che supera il 100%.

Sul fronte bancario, Giorgetti ha ricordato il ruolo dello Stato nel tutelare il risparmio, la sicurezza economica nazionale e nel promuovere il credito per l'economia reale, assicurando che questo impegno continuerà. Infine, ha rivolto un chiaro invito alle banche italiane. Poiché il governo ha contribuito a migliorare rating e abbassare lo spread attraverso una rigorosa gestione dei conti, creando un contesto più favorevole, ci si aspetta ora che gli istituti di credito colgano l'occasione per tornare a "fare le banche", privilegiando l'attività di finanziamento rispetto alla mera gestione del risparmio e puntando sui margini di interesse.



Il banchiere, ha concluso Giorgetti in un parallelo efficace con la politica, concentrato esclusivamente sul profitto a breve termine, commette lo stesso errore del politico che mira solo al consenso elettorale.

Il presidente di Unicredit, Pier Carlo Padoan, ha accolto le parole del ministro, affermando che le banche stanno già svolgendo il loro ruolo e che l'intervento di Giorgetti non è stato percepito come un monito, ma piuttosto come una conferma dell'operato in corso.

Le voci da Milano hanno tracciato un quadro chiaro: la recessione si annida dietro le barriere commerciali, ma la resilienza dell'economia italiana e la capacità dell'Europa di adottare un approccio unitario, magari attraverso un titolo pubblico europeo forte, possono trasformare la minaccia in una potente occasione di leadership globale e stabilità economica. La strada è segnata, ora servono azioni concrete per consolidare queste prospettive.