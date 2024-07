L'economia blu italiana supera i 178 miliardi: un mare di opportunità per il Paese



L'economia blu in Italia continua a navigare verso acque sempre più prospere, come evidenziato dal XII Rapporto nazionale sull'Economia del mare 2024. Questo studio, realizzato da Ossermare, Centro studi Tagliacarne-Unioncamere, Informare, Camera di commercio Frosinone Latina e Blue forum Italia network, rivela un panorama economico in piena espansione per il settore marittimo italiano.