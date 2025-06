Una larga maggioranza, quasi i tre quarti degli intervistati (settantatré per cento), predilige ora la sicurezza alla pura performance. Settantadue per cento teme un futuro aumento della volatilità. Cercano risposte chiare. Vogliono capire l'effetto dei tagli ai tassi d'interesse sui loro investimenti, individuare le opportunità più adatte alle loro esigenze finanziarie. In questo scenario complesso, la consulenza professionale mantiene un valore elevato. Il novantuno per cento degli intervistati si fida del proprio consulente per le decisioni d'investimento, una percentuale in crescita negli ultimi anni. Ma c'è un altro fronte di inquietudine. L'inflazione resta la principale spina nel fianco finanziario per il cinquantuno per cento degli investitori individuali. Due terzi (sessantasei per cento) dichiarano di riuscire a risparmiare meno a causa del rincaro quotidiano dei prezzi.

Oltre la metà (cinquantanove per cento) percepisce che l'inflazione abbia eroso i propri guadagni. Questo rende più arduo il raggiungimento degli obiettivi a lungo termine per il trentotto per cento del totale, una difficoltà che sale al quarantacinque per cento per chi si colloca nella fascia di patrimonio inferiore. Non prevedono un rapido calo dei prezzi nel breve periodo. Anche se l'inflazione si avvicina al target del due per cento fissato dalle Banche centrali di tutto il mondo, meno della metà (solo il quarantuno per cento) crede che la fase acuta sia alle spalle. Cresce la preoccupazione per la conservazione del capitale guadagnato. La tassazione è al terzo posto tra le paure finanziarie per un terzo degli investitori (trentaquattro per cento), e settanta per cento ritiene i rendimenti al netto delle imposte più significativi di quelli lordi.

Questo si riflette anche nei servizi che cercano presso il proprio consulente finanziario. Globalmente, settantaquattro per cento degli investitori che si avvalgono della consulenza considera fondamentale la gestione fiscale nella pianificazione finanziaria. Di fronte a questo quadro, le aspettative sui rendimenti si ridimensionano. Per il duemilaventicinque, puntano a un sette virgola tre per cento netto dell'inflazione. Questo dato segna un calo notevole, il trentatré per cento in meno rispetto al dieci virgola quattro per cento previsto un anno fa. Permane un cauto ottimismo per il lungo periodo: la maggior parte spera di generare un dieci virgola sette per cento. Eppure, i consulenti finanziari ritengono questa aspettativa troppo ambiziosa, suggerendo un obiettivo più realistico attorno all'otto virgola tre per cento.



È importante notare come il divario tra le visioni si sia ridotto significativamente, passando dal quarantadue per cento del duemilaventitrè all'attuale ventotto per cento. Però, anche queste aspettative moderate implicano rischi notevoli. Puntare a rendimenti a due cifre richiede solitamente una forte esposizione al mercato azionario e alla sua volatilità. Ciò stride con il fatto che solo il cinquantatré per cento degli investitori si dichiara a proprio agio nell'assumere i rischi necessari per performance più elevate. Iniziano anche a osservare con apprensione le strategie attuali: quasi la metà (quarantotto per cento) teme un impatto eccessivo sul portafoglio se i cosiddetti Magnificent Seven dovessero vacillare. Questo richiede una riflessione attenta su come navigare il mercato, bilanciando le aspirazioni di guadagno con la tolleranza al rischio.



Marco Barindelli, Country Head Italy, Wholesale & Distribution, di Natixis IM, osserva: "L'incertezza geopolitica in corso e la conseguente volatilità dei mercati inducono gli investitori a riflettere maggiormente sulle proprie aspettative di rendimento. Con mercati sempre più complessi, gli investitori cercano consiglio e conforto. Di conseguenza, si rivolgono al proprio consulente per trovare un aiuto".

Con la performance dei mercati quotati meno prevedibile, si cercano vie alternative per il duemilaventicinque. Analogamente agli investitori istituzionali, anche quelli individuali guardano al potenziale dei private asset per migliorare rendimenti e diversificazione. Globalmente, il quarantacinque per cento dichiara che più legge di private asset, più desidera investirvi. Cinquanta per cento ritiene che i ritorni giustifichino questo tipo di investimento.



Trentaquattro per cento sente di perdere opportunità limitandosi ai mercati tradizionali. Nondimeno, cinquantasei per cento si dichiara interessato ma preoccupato dalla liquidità. Sul fronte dell'Intelligenza Artificiale (AI), l'entusiasmo tra gli investitori individuali non è così diffuso. Mentre i gestori patrimoniali (settantanove per cento) vedono un potenziale di accelerazione degli utili nel prossimo decennio e gli istituzionali (sessantatré per cento) un rafforzamento della crescita tecnologica nel duemilaventicinque, solo il quarantadue per cento dei risparmiatori individuali la considera la più grande opportunità di investimento della vita. Anzi, cinquantuno per cento a livello globale la reputa una bolla prossima a scoppiare. In un contesto di elevata incertezza del mercato, il valore della consulenza cresce notevolmente.



Si cerca un rapporto a trecentosessanta gradi con il proprio consulente. Oltre alla strategia di portafoglio, si cerca supporto nella pianificazione del reddito pensionistico e nei servizi di pianificazione finanziaria:

- pianificazione del reddito pensionistico (quarantasei per cento);

- servizi di pianificazione finanziaria (quarantasei per cento).

Molti investitori individuali a livello globale desiderano un approccio più umano. Mentre alcuni gestori temevano la robo-advice come minaccia competitiva (cinquantadue per cento all'inizio anno), il sessantadue per cento di chi ha già un consulente privilegia gli aspetti personali della relazione. Trentatré per cento trova prezioso che il consulente comprenda la situazione specifica. Trentuno per cento desidera semplicemente qualcuno che ascolti.



Solo il quarantuno per cento si fida degli algoritmi e dell'AI per supportare le proprie decisioni d'investimento. I social media si posizionano all'ultimo posto per fiducia: appena diciassette per cento si fida dei post che legge per prendere decisioni.





