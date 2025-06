Pay Transparency, un anno agli obblighi UE: solo il 7% delle aziende europee ha un piano

La maggior parte delle aziende è ancora nella fase di pianificazione o non ha ancora un approccio chiaro.

Compliance in testa, ma cresce l'attenzione per cultura aziendale e retention

L'obbligo normativo resta il principale motore dell'impegno sul tema per il 77% delle organizzazioni. Altri fattori chiave che spingono le imprese a promuovere la trasparenza retributiva includono: l'allineamento ai valori aziendali (53%), l'aumento della soddisfazione dei dipendenti rispetto all'equità salariale (51%) e la coerenza con le strategie di gestione dei talenti e delle politiche retributive (49%).



"Con solo il 7% delle imprese europee con un piano - a un anno dal recepimento ultimo della Direttiva -, il rischio di arrivare impreparati è molto alto; per le aziende è urgente non solo la definizione di una strategia, ma anche l'implementazione di tutti i passaggi operativi necessari.



Non si tratta comunque unicamente di adeguarsi alla normativa: la conformità è solo un punto di partenza perché la trasparenza retributiva è ormai elemento imprescindibile di una cultura aziendale basata sulla fiducia e sulla valorizzazione dei talenti - spiega Marco Morelli, Amministratore Delegato di Mercer Italia -; il vero obiettivo deve essere quello di coglierne il valore strategico. Puntare sulla trasparenza significa, infatti, rafforzare il proprio vantaggio competitivo, attrarre e trattenere talenti in un mercato sempre più complesso e dinamico. È una leva che incide sull'engagement interno e risponde alle attese di candidati e delle nuove generazioni, per le quali la chiarezza sui salari conta sempre di più. Dalla survey Mercer è emerso, infatti, un dato molto chiaro: quasi la totalità della Gen Z si sente a proprio agio nel discutere di retribuzioni e circa la metà dei candidati dichiara di escludere le aziende che non sono trasparenti sul tema.



L'equità retributiva, inoltre, sta scalando le priorità dei lavoratori: rappresenta il secondo fattore che li spinge a restare in azienda, contro il quarto posto occupato solo due anni prima".

Il 69% delle aziende globali si sta muovendo verso la trasparenza

Quasi il 70% delle imprese concorda che le persone si aspettino trasparenza retributiva, con attese più elevate tra i candidati che tra gli attuali dipendenti, a testimonianza della crescente domanda di pratiche retributive aperte nel mercato del lavoro. In merito, 7 organizzazioni su 10 sono impegnate in iniziative per aumentare la trasparenza retributiva. Il 24% è già allineato su una strategia complessiva e il 44% la sta sviluppando.



Attualmente, il 60% condivide le fasce di retribuzione delle assunzioni negli annunci di lavoro, ma si prevede che nei prossimi due anni la percentuale salirà al 94%.







Inoltre, si stima che le informazioni sui divari retributivi di genere raggiungeranno il 75% a livello globale.



Nonostante il trend positivo, la trasparenza retributiva resta complessa da attuare e non c'è condivisione in modo standardizzato. Solo una minoranza di aziende europee (meno di 1 su 10) condivide le fasce retributive internamente ed esternamente, andando oltre i requisiti normativi; la Francia è leader nel rispetto le leggi locali, ma non sembra voler andare oltre quanto richiesto, mentre UK sta esplorando come condividere le fasce retributive in modo più ampio.



Per le organizzazioni europee, la complessità dei sistemi informativi per le HR è spesso più impegnativa rispetto alle organizzazioni a livello globale (31% contro 24%). Se la Pay Transparency sarà un banco di prova per le aziende europee, a livello globale la maggior parte dei manager secondo l'Executive Outlook 2025 afferma di avere dubbi sulla capacità delle imprese di affrontare efficacemente le incongruenze retributive che potrebbero essere messe in luce (65%).







"Sul mercato italiano osserviamo che le imprese, soprattutto le multinazionali con headquarter nel Paese, stanno valutando le migliori opzioni per armonizzare e rendere consistenti le proprie politiche di remunerazione across geographies e per definire le category of workers", precisa Morelli. "E' improrogabile rendere sempre più chiari e condivisi i criteri della politica di remunerazione aziendale, soprattutto quelli di progressione delle retribuzioni. Bisogna poi procedere rapidamente al raccordo e all'allineamento delle fasce retributive ai contratti collettivi ed è imprescindibile far evolvere le metodologie di calcolo del divario retributivo, anche all'interno di macro-categorie. Infine, non basta misurare il gender gap per le category of workers, ma, laddove superiore al 5%, è necessario approntare le conseguenti misure di mitigazione.



Passaggi da affrontare, però, quanto prima per accompagnare la trasformazione organizzativa necessaria per essere davvero pronti per la presentazione del primo report".

Trasparenza retributiva: le tappe principali della direttiva UE

Marzo 2021 - La Commissione europea presenta la proposta di direttiva per rafforzare l'applicazione del principio di parità retributiva di genere attraverso la trasparenza delle retribuzioni (COM/2021/93 final).



Dicembre 2022 - Il Consiglio e il Parlamento europeo raggiungono un accordo provvisorio per colmare il divario retributivo di genere.



Maggio 2023 - Pubblicata la Direttiva UE 2023/970, che introduce misure per garantire la parità retributiva tra uomini e donne per lo stesso lavoro o per lavori di pari valore.



7 giugno 2026 - Termine ultimo per il recepimento della direttiva nelle normative nazionali da parte degli Stati membri.







2027 - Scatta l'obbligo per le aziende con oltre 150 dipendenti di presentare il primo report sulla trasparenza retributiva.