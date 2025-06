La minaccia del cibo e delle bevande contraffatti in Europa: un pericolo per la salute e l'economia

Spesso, la contraffazione viene associata a beni di lusso o al settore della moda. Nondimeno, recenti valutazioni mostrano un quadro differente. Prodotti come biscotti, pasta, patatine e dolciumi si sono posizionati al secondo posto tra le categorie di beni sequestrati alle frontiere esterne dell'UE nel 2020, superati solo dai capi d'abbigliamento.

Le dimensioni allarmanti di questa attività illecita emergono da risultati investigativi recenti. La relazione 2025 sulla valutazione della minaccia della criminalità grave e organizzata (SOCTA) di Europol evidenzia come la crescita del commercio elettronico abbia aperto nuove strade per la distribuzione di alimenti fraudolenti. Questo rende sempre più complicato per i consumatori distinguere ciò che è autentico da ciò che non lo è.

I criminali manipolano etichette e imballaggi, alterando persino i processi di produzione, mirando in particolare a prodotti di elevato valore economico.

Anche le operazioni sul campo confermano la vasta portata del problema. L'operazione OPSON, condotta annualmente in modo congiunto da Europol e Interpol, ha portato nel 2024 al sequestro di prodotti alimentari contraffatti o di qualità inferiore a quella dichiarata per un valore complessivo di 91 milioni di euro.

Secondo João Negrão, direttore esecutivo dell'EUIPO, "I prodotti alimentari e le bevande contraffatti rappresentano una grave minaccia per la salute pubblica. La nostra campagna mira a fornire ai consumatori le conoscenze necessarie per proteggersi, sostenendo al contempo le imprese legittime che rispettano gli standard di qualità dell'UE.



Si tratta di una battaglia che dobbiamo combattere insieme: autorità, produttori e consumatori".

Il pericolo per la salute resta una preoccupazione primaria. Già nel 2021, la relazione SOCTA aveva messo in guardia sulla presenza di sostanze pericolose in alcuni prodotti alimentari fraudolenti, tra cui metanolo, mercurio, fipronil e diversi tipi di insetticidi o pesticidi.

Anche la contraffazione delle bevande, in particolare quelle alcoliche, costituisce un problema persistente. Gruppi criminali organizzati ricorrono a metodi sofisticati per ingannare chi acquista. Spesso, riciclano bottiglie originali o stampano etichette false da apporre su contenitori vuoti, complicando ulteriormente l'identificazione dei prodotti legittimi sia per i consumatori che per le autorità.



Le ricadute economiche sono notevoli. Dati dell'EUIPO indicano che il settore dei vini e delle bevande alcoliche è stato tra i più danneggiati dalla contraffazione nel periodo 2013-2017. Le perdite stimate in vendite ammontano a 2.289 milioni di euro all'anno, con quasi 5.700 posti di lavoro distrutti annualmente nell'UE a causa di queste attività illecite. Consistente anche la perdita di gettito fiscale, pari a 2.068 milioni di euro.

Tra i paesi d'origine più frequentemente segnalati per alimenti e bevande contraffatti sequestrati alle frontiere esterne dell'UE nel 2019 e 2020 figurano la Cina e la Turchia.





Indicazioni geografiche, un marchio di autenticità

L'industria alimentare e delle bevande riveste un ruolo fondamentale nell'economia dell'UE.



Contribuisce in modo significativo allo sviluppo regionale, all'occupazione e alla creazione di posti di lavoro. Le Indicazioni Geografiche (IG) sono uno strumento cruciale per questo settore. Dai vini ai prodotti tradizionali, le IG aiutano i consumatori a riconoscere prodotti di qualità e supportano i produttori nella commercializzazione. Queste denominazioni proteggono i nomi di prodotti che provengono da regioni specifiche e le cui qualità o caratteristiche sono strettamente legate all'ambiente geografico d'origine.

Il sistema delle IG dell'UE include le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le specialità tradizionali garantite (STG). Queste certificazioni salvaguardano il ricco patrimonio culinario europeo e offrono ai consumatori una garanzia di autenticità e qualità.



Attualmente, l'Unione Europea conta oltre 3.600 prodotti registrati come Indicazioni Geografiche.

Francia, Italia e Germania guidano sia per la produzione che per il consumo di prodotti IG. La sola Francia rappresenta quasi il 32% delle vendite di prodotti IG nell'UE. Il vino costituisce il 54% del consumo totale di prodotti IG nell'Unione, rendendolo particolarmente esposto al rischio di contraffazione. Altri prodotti fortemente colpiti sono l'olio d'oliva, la birra, la carne, il formaggio e i prodotti lattiero-caseari.





Come i consumatori possono proteggersi

La campagna dell'EUIPO fornisce suggerimenti pratici per aiutare i consumatori a difendersi dai prodotti contraffatti.



È fortemente raccomandato di acquistare da rivenditori e canali di distribuzione ufficiali, inclusi i siti web dei marchi. Questo è un passo fondamentale per evitare prodotti non autentici. Verificare l'etichettatura del prodotto, la sua origine e la presenza di loghi di certificazione può aiutare a confermare la legittimità. In particolare, i consumatori dovrebbero cercare le etichette ufficiali delle Indicazioni Geografiche dell'UE (IG), come DOP, IGP e STG, per avere certezza sull'autenticità di ciò che acquistano. È inoltre utile esaminare con attenzione la confezione e il prodotto stesso; i prodotti contraffatti spesso presentano difetti di fabbricazione o errori ortografici evidenti. L'uso di strumenti di autenticazione, come codici QR o ologrammi, può fornire un ulteriore livello di verifica.



L'EUIPO ha pubblicato una guida che illustra oltre 40 tecnologie anticontraffazione e antipirateria a disposizione delle imprese per proteggere i propri marchi.





La lotta contro la contraffazione in Europa

La contraffazione di alimenti e bevande e l'uso improprio delle Indicazioni Geografiche rappresentano un reato grave che richiede un contrasto su scala internazionale. L'EUIPO è attivamente impegnato in questa lotta in tutta l'UE. Collabora con diverse organizzazioni e autorità di contrasto, incluse le forze di polizia e i titolari dei diritti, per migliorare la cooperazione transfrontaliera e l'applicazione della legge in Europa.

Operazioni di vasta portata come OPSON contribuiscono in modo significativo a rimuovere dal mercato alimenti e bevande falsi o non conformi.



Nell'edizione 2024, l'operazione OPSON, coordinata da Europol e Interpol con la partecipazione di autorità di 29 paesi europei e produttori del settore, ha portato al sequestro di 22.000 tonnellate di alimenti e circa 850.000 litri di bevande, in gran parte alcoliche. Il valore stimato è di 91 milioni di euro. L'operazione ha anche portato allo smantellamento di 11 reti criminali e alla denuncia di 278 persone coinvolte. L'EUIPO fornisce competenze in materia di diritti di proprietà intellettuale, focalizzandosi su marchi e Indicazioni Geografiche, offrendo formazione e collaborando strettamente per contrastare il fenomeno.

Come evidenziato dalle relazioni dell'EUIPO, la produzione e la distribuzione di prodotti contraffatti sono spesso connesse alla criminalità organizzata.



Queste attività danneggiano le imprese legittime, minacciano la salute dei consumatori e contribuiscono a finanziare altri tipi di reati gravi, quali traffico di droga, riciclaggio di denaro, criminalità informatica, frode e persino terrorismo. La battaglia contro la contraffazione alimentare è una parte essenziale della lotta contro il crimine transnazionale.

Ecco alcuni consigli per proteggersi:

- Acquista solo da fonti attendibili e canali ufficiali;

- Controlla attentamente etichette e confezioni, cercando difetti o errori;

- Verifica l'origine del prodotto e la presenza dei loghi di certificazione UE, come DOP, IGP, STG;

- Utilizza strumenti di autenticazione se disponibili, come codici QR o ologrammi.