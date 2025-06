L'accordo USA Cina sui dazi non convince i Mercati europei: Piazza Affari chiude debole

Un segnale chiaro. La Presidente della BCE, Christine Lagarde, ha espresso preoccupazione, affermando che i blocchi commerciali finiscono per danneggiare tutti.

Nel dettaglio, la borsa di Francoforte ha ceduto lo 0,29%, Parigi ha perso lo 0,36%. Ad Amsterdam il ribasso è stato dello 0,33%. La flessione più marcata si è vista a Madrid, dove l'indice è sceso dello 0,85%. Soltanto Londra è riuscita a chiudere in territorio positivo, con un piccolo rialzo dello 0,14%.

Oltreoceano, a Wall Street, gli indici si muovevano con un timido rialzo a metà seduta. L'attenzione era puntata sull'inflazione core di maggio. Quel dato è salito meno del previsto. Questa tendenza ha pesato sul dollaro, rafforzando l'idea di un possibile taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve a settembre.

Intanto il petrolio si è mostrato tonico. Sul Nasdaq Composite, il titolo Tesla ha registrato un buon +1,88%. Il rialzo è arrivato dopo che l'amministratore delegato Elon Musk ha chiesto scusa al Presidente Trump per alcuni messaggi pubblicati la settimana precedente. Ha ammesso di essere andato "troppo in là".

A Piazza Affari, la giornata è stata animata da dinamiche settoriali specifiche. Il settore del risparmio gestito ha fornito un sostegno importante all'indice principale. Questo grazie ai solidi dati di raccolta del mese precedente. Azimut è stata tra le migliori, guadagnando il 2,55%. I dati di maggio hanno mostrato una raccolta netta di 1,9 miliardi, superando le attese. Il totale da inizio anno ha raggiunto i 7,6 miliardi, avvicinando il target di 10 miliardi fissato per il 2025. Anche Finecobank ha beneficiato dell'ottimo momento del settore, salendo dell'1,71% dopo i dati positivi sulla propria raccolta.

Allo stesso tempo, alcuni titoli hanno appesantito l'indice. Nexi ha perso il 2,47%, in parte influenzata dal calo della rivale francese Worldline a Parigi. Saipem ha ceduto il 2,07%. Anche Monte dei Paschi di Siena ha registrato un calo dell'1,43%.

Il settore bancario italiano continua a essere un fronte caldo. Le tensioni legali non accennano a diminuire. Le vicende legate a Mediobanca e ai suoi soci principali, Francesco Gaetano Caltagirone e la holding Delfin della famiglia Del Vecchio, sono finite in Procura. Si ipotizza un'azione di "concerto" tra i due nell'ambito delle strategie sulla stessa Mediobanca. Nonostante il quadro complesso, Unicredit ha chiuso in modesto rialzo (+0,42%). Le dichiarazioni dell'amministratore delegato Andrea Orcel alla Goldman Sachs Financial Conference 2025 sembrano essere state ben accolte.



Orcel ha specificato che un'offerta per Banco Bpm non andrebbe avanti senza chiarimenti sul tema del golden power da parte del governo. Riguardo a Commerzbank, ha risposto al cancelliere tedesco affermando l'assenza di opacità, dato che Unicredit era l'unico invitato da Berlino per discutere la situazione. Resta in sospeso la decisione del TAR Lazio sul ricorso presentato da Banco Bpm contro la sospensione imposta da Consob sull'offerta di Unicredit.

Tornando ai rialzi di giornata, diverse utility hanno mostrato buona intonazione. A2a è salita dell'1,95%, mentre Italgas ha guadagnato l'1,39%. Anche Unipol ha rimbalzato, segnando un +1,39%. I segnali positivi per il settore dei chip, potenzialmente legati a una distensione USA-Cina, hanno sostenuto il titolo Stmicroelectronics (+1,18%).



Un altro titolo sotto pressione è stato Pirelli, che ha perso l'1,28%. Questo calo si lega alle preoccupazioni suscitate da alcune indiscrezioni. Sembra che il governo italiano stia cercando delucidazioni dagli Stati Uniti su possibili restrizioni al mercato americano. Queste limitazioni potrebbero riguardare aziende con legami con la Cina, come Pirelli, data la sua relazione con la società cinese Sinochem. La Casa Bianca starebbe valutando restrizioni sulla vendita di auto che impiegano determinate tecnologie cinesi. La domanda chiave è se e in che misura una tale normativa potrebbe impattare su Pirelli.

La cautela dei mercati europei di fronte a un'apparente tregua commerciale tra le due maggiori economie mondiali sottolinea la persistenza delle incertezze geopolitiche. Gli investitori valutano con attenzione ogni sviluppo, concentrandosi sulle performance settoriali e sulle dinamiche aziendali specifiche, come quelle viste oggi a Piazza Affari.