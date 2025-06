Food Summit 2025: l’Italia segna un +10,9% sulle vendite di prodotti Food & Beverage negli USA

Un mercato cruciale per questa crescita è quello degli Stati Uniti. Qui, l'export di prodotti alimentari e bevande ha toccato i 7,8 miliardi di euro, rappresentando l'11,6% del totale esportato dal nostro paese in questo comparto. Questa cifra si suddivide tra industria alimentare (4,9 miliardi), bevande (2,8 miliardi) e agricoltura (114 milioni).

La qualità intrinseca dei prodotti italiani offre una protezione, seppur parziale, contro eventuali misure tariffarie. Il posizionamento elevato della filiera italiana sul mercato statunitense, specialmente nella fascia "alta", è un fattore chiave. Per diverse categorie merceologiche, la quota di prodotti premium sull'export verso gli USA supera l'80%. Le imprese stanno esplorando diverse strade; alcune guardano a nuovi clienti in altre aree geografiche, mentre altre puntano ad accelerare le vendite proprio negli Stati Uniti.

Questa strategia sembra funzionare, visto che le esportazioni verso gli USA sono cresciute del 10,9% nel primo trimestre del 2025, superando la performance di concorrenti europei come la Francia (+8%) e la Spagna (+4%). Permangono però sfide significative, con i costi delle materie prime e dell'energia, oltre agli impatti dei cambiamenti climatici, che restano in cima alla lista delle preoccupazioni aziendali. La sostenibilità emerge sempre più come leva strategica; le aziende con certificazioni specifiche nel biologico mostrano migliori risultati in termini di redditività e crescita del fatturato.

Secondo Gregorio De Felice, Chief Economist Intesa Sanpaolo (nella foto), “Il posizionamento qualitativo dei nostri prodotti alimentari ci proteggerà, almeno in parte, dai dazi americani.



La quota di mercato italiana sulle importazioni USA è maggiore nella fascia alta di qualità rispetto al dato totale; per molte filiere il peso dell’alta gamma sull’export alimentare verso gli USA supera l’80%. Secondo una survey interna di Intesa Sanpaolo, tra le reazioni che le imprese stanno valutando, circa la metà dei rispondenti indica la ricerca di nuovi clienti in nuovi mercati, ma anche un’accelerazione delle vendite negli USA, cresciute nel primo trimestre del 2025 del 10,9%, meglio di Francia (+8%) e Spagna (+4%). I costi di materie prime/energia e cambiamenti climatici restano in cima alle preoccupazioni delle aziende. Gli investimenti in sostenibilità sono sempre più una leva strategica: le imprese agro-alimentari con certificazioni biologiche mostrano risultati migliori in termini di redditività e crescita di fatturato”.



A seguire Laura Asperti, Global Head of Food & Beverage and Distribution, Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo, ha posto l’accento sul valore dell’industria agroalimentare italiana nel complesso panorama globale: “Il settore del Food & Beverage italiano continua a distinguersi per la sua forte attrattività e resilienza oltre che per il potenziale di crescita internazionale. Nonostante le difficoltà congiunturali, percepiamo con fiducia le potenzialità ed il dinamismo che questo settore potrà esprimere nel medio termine e ci aspettiamo attività di concentrazione, anche a livello europeo. Nel 2024, in generale l’attività di M&A ha registrato un incremento del valore complessivo delle transazioni del 5% a livello globale e del 20% in Italia, nonostante una flessione del 18% nel numero di operazioni sia su scala globale che nazionale.



Anche in questo scenario, il settore agroalimentare si è distinto per la sua vivacità: a livello globale ha mantenuto stabile il numero di operazioni, ma ha registrato un incremento in termini di valore superiore al 50%, trainato in particolare da importanti operazioni nel mercato americano. I primi mesi del 2025 si stanno caratterizzando per una dinamicità ancora contenuta, ma ci attendiamo una ripresa nella seconda metà dell’anno, sostenuta dalla stabilizzazione dei mercati e dal raggiungimento di nuovi accordi sul commercio internazionale. In tale contesto, come Divisione IMI CIB sosteniamo iniziative capaci di unire solidità industriale e visione strategica, in linea con le sfide poste dalla doppia transizione energetica e digitale, offrendo servizi di advisory diversificati e prodotti mirati e personalizzati in base alle concrete esigenze. Il Gruppo Intesa Sanpaolo è da sempre impegnato nel sostenere l’economia italiana e accompagnare le realtà imprenditoriali nei loro percorsi di sviluppo”.



L'industria agroalimentare italiana continua a rappresentare un asset di grande interesse a livello globale. Si percepisce una forte attrattiva e una notevole capacità di resistenza, unitamente a un significativo potenziale di espansione internazionale. Nonostante le difficoltà congiunturali, si guarda con fiducia al dinamismo che questo settore può esprimere nel medio termine. Ci si attende un'intensificazione delle operazioni di concentrazione, anche a livello europeo. Nel corso del 2024, il mercato globale delle fusioni e acquisizioni (M&A) ha visto un aumento del 5% nel valore complessivo delle transazioni, con l'Italia che ha registrato un incremento ancora più marcato, pari al 20%. Questo è avvenuto nonostante una flessione generale del 18% nel numero di operazioni, sia a livello globale che nazionale. Il settore agroalimentare ha fatto eccezione: ha mantenuto stabile il numero di affari, ma ha visto il valore delle transazioni crescere di oltre il 50%, spinto in particolare da importanti accordi nel mercato americano.



Si prevede una ripresa della dinamicità nella seconda metà del 2025, favorita dalla stabilizzazione dei mercati e dalla conclusione di nuovi accordi commerciali internazionali. In questo contesto, il supporto di istituzioni finanziarie è fondamentale per le imprese impegnate in percorsi di sviluppo.

L'internazionalizzazione emerge come una via maestra per le imprese del settore. Per affacciarsi con successo sui mercati esteri, si osservano modelli prevalenti: acquisizioni oltre confine, che possono riguardare distributori locali o competitor stranieri, e investimenti greenfield, ovvero la creazione di nuovi stabilimenti produttivi all'estero. Analisi approfondite mostrano come il 45% degli investimenti diretti sia finalizzato all'acquisizione di distributori locali. Il 31% si indirizza invece verso nuovi impianti. I fondi di Private Equity giocano un ruolo sempre più rilevante, con il 70% delle loro operazioni di internazionalizzazione concentrate su mercati extra-UE, in particolare:

- Stati Uniti;

- Canada;

- Medio Oriente;

- Sudest Asia.



Questi attori agiscono spesso da veri e propri acceleratori. Le aziende agroalimentari italiane supportate da fondi di PE hanno registrato un incremento del 47% nel fatturato estero e un aumento del 37% nell'occupazione. Un approccio strategico vincente, specialmente per i mercati maturi, è la "premiumization". Puntare su prodotti di alta gamma consente alle aziende del Food & Beverage di posizionarsi come ambasciatori della qualità dell'intera filiera agroalimentare italiana nel mondo.

Nell'attuale scenario globale, caratterizzato da incertezze geopolitiche e fluttuazioni economiche, l'Italia offre una certezza: il suo Made in Italy, con particolare riferimento al settore alimentare. Un report basato sull'opinione di migliaia di consumatori in decine di paesi nel mondo conferma come l'Italia sia percepita globalmente come il leader indiscusso per il "Great Food".



Il nostro paese si posiziona al primo posto nelle preferenze, superando nazioni come la Spagna e il Messico. Questa leadership non deriva unicamente dall'eccellenza delle materie prime, ma scaturisce dall'esperienza complessiva che il prodotto italiano sa offrire. La comunicazione assume quindi un ruolo fondamentale per narrare il prestigio e il valore dei brand. Le previsioni sul mercato pubblicitario globale indicano un valore di 1,08 trilioni di dollari, con una crescita stimata del 6% per il 2026. Nel contesto italiano, si attendono investimenti pubblicitari per 13 miliardi di euro, in crescita del 3-4% circa. Le strategie di internazionalizzazione richiedono una capacità di tradurre l'identità italiana in un linguaggio universale ed efficace.