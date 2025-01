Incendi a Los Angeles: un bilancio da capogiro, perdite stimate oltre a 150 miliardi di dollari

Queste cifre, già elevate, potrebbero aumentare ulteriormente man mano che la situazione evolve. JPMorgan aveva stimato perdite assicurate superiori ai 20 miliardi di dollari, e perdite complessive vicine ai 50 miliardi, rendendo questi incendi già i più costosi del paese.

Le compagnie assicurative, come prevedibile, si trovano ora al centro dell'attenzione. L'agenzia di rating S&P Global, ha dichiarato che le compagnie assicurative statunitensi saranno in grado di gestire l'impatto delle perdite. L'agenzia ha paragonato le stime iniziali delle perdite assicurate agli incendi di Tubbs del 2017, in California settentrionale, che ammontavano a circa 16 miliardi di dollari. L'agenzia sostiene che le società sono preparate a gestire perdite simili grazie ai buoni risultati finanziari dei primi nove mesi del 2024 e alla riduzione delle coperture assicurative nelle zone più a rischio incendi.

Nonostante questo, S&P ha avvertito che le perdite catastrofiche nelle prime settimane del 2025 potrebbero mettere a dura prova i budget delle compagnie assicurative, causando potenzialmente pressione sugli utili nel corso dell'anno, soprattutto se il 2025 dovesse rivelarsi un anno con eventi catastrofici superiori alla media. I riassicuratori, dal canto loro, si presentano nel 2025 con una solida capitalizzazione, grazie ai guadagni del 2023-2024. S&P ritiene comunque che le compagnie assicurative primarie con rating elevato siano in grado di sostenere l'impatto delle perdite, con un utile netto di 133 miliardi di dollari nei primi nove mesi del 2024, rispetto ai 65 miliardi dello stesso periodo dell'anno precedente. Gli analisti di S&P hanno dichiarato: "Riteniamo che i recenti incendi selvaggi siano gestibili, senza un impatto sugli utili”.

Per quanto riguarda il futuro, S&P prevede un aumento significativo dei prezzi delle polizze property in California, che rappresentano circa il 16% delle attività totali delle compagnie statunitensi. Anche le tariffe delle assicurazioni catastrofali sono ai massimi, nonostante il settore abbia cercato di difendersi con cali selettivi delle tariffe nei rinnovi recenti. Infine, la maggior parte degli assicuratori primari statunitensi dovrebbe entrare nel 2025 con riserve di capitale adeguate, secondo il modello di S&P.