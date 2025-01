I dati sull'occupazione USA e le trimestrali influenzano i mercati (Wall Street giù)

162 punti.

Particolarmente colpito il settore finanziario, con performance negative per diversi titoli. Jp Morgan ha visto un calo dell'1,34%, mentre Goldman Sachs ha subito una perdita più significativa del 3,45%. Anche American Express ha chiuso la giornata in rosso, con un ribasso del 3,15%. Questa reazione negativa del mercato evidenzia come i dati macroeconomici possano influenzare in modo significativo l'andamento dei titoli.

Nonostante il clima generale di ribasso, non sono mancate eccezioni positive. Delta Air Lines ha brillato, registrando un notevole incremento del 9%, raggiungendo quota 66,95 dollari per azione. Questo balzo è stato innescato dalla pubblicazione dei risultati finanziari relativi al quarto trimestre del 2024, che hanno superato le aspettative degli analisti, sia in termini di ricavi sia di utile per azione.

Un'altra azienda che ha beneficiato di una performance positiva è Walgreens Boots Alliance, le cui azioni sono aumentate del 27,6%, toccando gli 11,76 dollari. Anche in questo caso, l'andamento positivo è legato alla pubblicazione di una trimestrale ritenuta soddisfacente dagli investitori.

In sintesi, la giornata di borsa è stata caratterizzata da una forte dicotomia: da un lato, i dati macroeconomici negativi sull'occupazione hanno pesato sugli indici principali e sui titoli del settore finanziario; dall'altro, le buone performance di alcune aziende come Delta Air Lines e Walgreens Boots Alliance, grazie ai risultati trimestrali, hanno dimostrato che le dinamiche specifiche delle aziende possono talvolta andare controcorrente rispetto al trend di mercato. "Le trimestrali sono state determinanti", affermano alcuni analisti, che sottolineano come la reazione del mercato sia un mix tra dati macro e risultati aziendali.

I risultati sono stati i seguenti:

Dow Jones: -1,63% a 41.938 punti.

S&P500: -1,54% a 5.827 punti.

Nasdaq: -1,63% a 19.162 punti.

Jp Morgan: -1,34%.

Goldman Sachs: -3,45%.

Questi dati dimostrano la volatilità dei mercati e la loro sensibilità sia ai dati macroeconomici che alle notizie aziendali.

Il mercato azionario statunitense ha subito una scossa, con i principali indici in calo, a causa dei dati sull'occupazione, ma alcune aziende hanno saputo emergere grazie a risultati trimestrali positivi, dimostrando come le dinamiche interne possano influenzare l'andamento dei titoli anche in un contesto generale di difficoltà. L'attenzione degli investitori rimane alta sui prossimi sviluppi macroeconomici e sui risultati delle altre aziende.