Fmi annuncia previsioni economiche stabili ma con incertezze

Con l'inflazione che si avvicina all'obiettivo della Federal Reserve statunitense e dati che mostrano un mercato del lavoro stabile, la Fed potrebbe attendere ulteriori dati prima di abbassare i tassi d'interesse. In generale, i tassi di interesse dovrebbero rimanere "piuttosto alti per un certo periodo di tempo", ha spiegato Georgieva. L'aggiornamento delle previsioni globali del FMI arriva pochi giorni prima dell'insediamento di Trump, e le parole di Georgieva sono una prima indicazione sull'evoluzione delle prospettive globali del FMI per il 2024, anche se non sono state fornite proiezioni dettagliate.

Ad ottobre, il FMI aveva aumentato le previsioni di crescita economica per il 2024 per Stati Uniti, Brasile e Regno Unito, ma le aveva ridotte per Cina, Giappone e zona euro, citando rischi di nuove guerre commerciali, conflitti armati e politiche monetarie restrittive.

All'epoca, la previsione di crescita globale per il 2024 era rimasta invariata al 3.2% proiettato a luglio, mentre la previsione globale per il 2025 era stata abbassata di un decimo di punto percentuale, al 3.1%. Il FMI aveva avvertito che la crescita globale a medio termine si sarebbe ridotta al 3.1% in cinque anni, ben al di sotto della tendenza pre-pandemica.

"Non sorprende che, data la dimensione e il ruolo dell'economia statunitense, ci sia un vivo interesse a livello globale per gli orientamenti politici della nuova amministrazione, in particolare in materia di tariffe, tasse, deregolamentazione ed efficienza del governo", ha dichiarato Georgieva. "Questa incertezza è particolarmente elevata per quanto riguarda il futuro della politica commerciale, aumentando le difficoltà per l'economia globale, in particolare per i paesi e le regioni più integrati nelle catene di approvvigionamento globali, le economie di medie dimensioni e l'Asia come regione.



"

È "molto insolito" che questa incertezza si manifesti in tassi di interesse a lungo termine più elevati, nonostante i tassi di interesse a breve termine siano diminuiti, una tendenza mai vista nella storia recente, ha precisato Georgieva. Il FMI osserva andamenti diversi nelle varie regioni, con una crescita che dovrebbe rallentare un po' nell'Unione Europea e indebolirsi "leggermente" in India, mentre il Brasile deve affrontare un'inflazione leggermente più alta. In Cina, la seconda economia mondiale dopo gli Stati Uniti, il FMI riscontra pressioni deflazionistiche e continue difficoltà con la domanda interna.

I paesi a basso reddito, nonostante gli sforzi di riforma, si trovano in una posizione in cui eventuali nuovi shock li colpirebbero "in modo piuttosto negativo".



È significativo che i tassi di interesse più elevati, necessari per combattere l'inflazione, non abbiano spinto l'economia globale in recessione, ma gli andamenti dell'inflazione generale sono divergenti e le banche centrali devono monitorare attentamente i dati locali, ha spiegato Georgieva. Il dollaro statunitense forte potrebbe comportare costi di finanziamento più elevati per i mercati emergenti e in particolare per i paesi a basso reddito.

La maggior parte dei paesi deve ridurre la spesa fiscale dopo le ingenti uscite durante la pandemia di COVID e adottare riforme per aumentare la crescita in modo duraturo. Questo può essere fatto nella maggior parte dei casi, ha sottolineato Georgieva, salvaguardando le prospettive di crescita. "I paesi non possono uscire dai problemi indebitandosi. Possono solo uscirne crescendo", ha concluso, sottolineando che le prospettive di crescita a medio termine per il mondo sono le più basse degli ultimi decenni.