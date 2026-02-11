Produzione industriale: a dicembre -0,4% su mese ma +3,2% su anno

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



Il cuore pulsante della manifattura ha invece viaggiato a due velocità, premiando l'innovazione tecnologica e la salute, ma penalizzando i comparti più tradizionali legati al consumo immediato. La flessione di dicembre non ha colpito tutti allo stesso modo: l'energia e i beni strumentali hanno continuato a spingere con vigore, segnando rispettivamente un +1,2% e un +0,5%. Al contrario, i beni intermedi e quelli di consumo hanno sofferto una contrazione che ha pesato sul dato finale. Nondimeno, il quarto trimestre dell'anno si è chiuso con un segno positivo dello 0,9% rispetto ai tre mesi precedenti, indicando che il sistema produttivo ha saputo reagire con resilienza alle sfide del mercato globale. Le prestazioni più brillanti emergono nel confronto su base annua, dove spicca la forza dei beni strumentali con un balzo del 7,2%. È qui che si gioca la partita della competitività industriale, tra investimenti in macchinari e nuove tecnologie che includono soluzioni di AI e automazione avanzata. Al contrario, i beni di consumo hanno registrato una crescita quasi impercettibile, segno di una domanda interna ancora cauta.

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->

- produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+23,8%);

- altre industrie manifatturiere (+9,3%);

- metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (+7,4%).

Questi comparti rappresentano oggi le eccellenze del sistema produttivo nazionale, capaci di attrarre investimenti e generare valore lungo tutta la filiera. In particolare, il settore farmaceutico si conferma una vera locomotiva, staccando nettamente tutti gli altri comparti per volumi e dinamismo. Sul fronte opposto, le difficoltà maggiori si sono concentrate nella chimica, che ha perso il 3,6%, seguita dai settori del tessile e dell'abbigliamento e dall'industria del legno e della carta.

Il settore manifatturiero italiano sta vivendo una profonda trasformazione strutturale. Le aziende che investono in digitalizzazione e sostenibilità riescono a mantenere margini elevati, mentre chi resta ancorato a modelli tradizionali subisce la pressione dei costi e la volatilità della domanda.



Anche l'espansione dell'eCommerce ha modificato le necessità logistiche e produttive, spingendo verso una maggiore flessibilità. In definitiva, la produzione industriale italiana a fine 2025 non è ferma, ma sta cambiando pelle.

Se da un lato settori come la fabbricazione di mezzi di trasporto hanno segnato il passo, dall'altro la spinta dell'elettronica e del farmaceutico suggerisce che il futuro dell'industria risiede nell'alto valore aggiunto. Le imprese devono monitorare questi dati ISTAT per calibrare le strategie di approvvigionamento e vendita in un mercato che non permette distrazioni.