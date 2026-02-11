Piazza Affari in rosso: l'improvvisa flessione del risparmio gestito trascina il FTSE MIB verso il basso

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



Analoga sorte è toccata a FinecoBank: le azioni hanno ceduto il 9% dopo la diffusione dei dati sull'utile netto previsto per il 2025, apparso stabile ma non sufficiente a soddisfare le aspettative del mercato. Il clima di incertezza ha coinvolto anche Banca Monte dei Paschi di Siena, che ha lasciato sul terreno il 3% del proprio valore. Sulla performance dell'istituto senese ha pesato la notizia delle dimissioni del consigliere Stefano Di Stefano, coinvolto in un'indagine relativa a ipotesi di insider trading. Nemmeno i giganti del credito sono rimasti immuni alle vendite: sia Intesa Sanpaolo che UniCredit hanno terminato gli scambi con una flessione del 2,6%.

Esiste però un'altra faccia della medaglia che ha impedito un tracollo più vistoso dell'indice milanese:

- Ferrari ha messo a segno un balzo del 4%, confermandosi un porto sicuro per gli investitori.

- STMicroelectronics ha mostrato vigore con un incremento del 2,9%.

- Eni ha guadagnato l'1,8% in scia al rialzo dei prezzi del greggio.

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->

- Enel ha chiuso la seduta in territorio positivo con un progresso dell'1,7%.

Il settore energetico ha beneficiato direttamente delle rinnovate tensioni geopolitiche tra USA e Iran, un fattore che ha spinto gli acquisti sui titoli legati alle materie prime. In questo contesto, le strategie di investimenti B2B si confermano estremamente sensibili ai mutamenti del quadro internazionale. Nondimeno, l'attenzione degli operatori rimane focalizzata sulla tenuta del sistema bancario nazionale: la capacità di assorbire questi scossoni sarà determinante per la stabilità futura del FTSE MIB a Milano. Il bilancio finale della giornata evidenzia una spaccatura netta tra la crisi dei servizi finanziari e la resilienza del comparto industriale ed energetico, una dicotomia che sta ridisegnando gli equilibri di breve periodo nel mercato azionario italiano.