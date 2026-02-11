Le banche italiane incassano miliardi nel 2025: ecco i dividendi record per gli azionisti

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



Gli azionisti possono sorridere: le banche prevedono di distribuire circa 16,7 miliardi di euro in dividendi, con un aumento del 26% rispetto al 2024. Il payout ratio medio, ovvero la parte di utile destinata alle cedole, salirà al 62%.

Secondo l'analisi condotta da Morningstar DBRS, il 2025 è stato anche l'anno delle grandi manovre strategiche che hanno ridisegnato i confini del mercato. Nel corso del terzo trimestre, BPER Banca ha completato l'acquisizione di Banca Popolare di Sondrio, mentre Banca Monte dei Paschi di Siena ha integrato Mediobanca nel proprio perimetro operativo. Queste operazioni hanno contribuito a mantenere un ROE medio del 13%. Si tratta di un valore leggermente inferiore al 14% del 2024, ma comunque estremamente solido, considerando l'aumento della base patrimoniale e l'impatto iniziale dei costi di integrazione. I ricavi totali sono cresciuti dell'8% su base annua nell'ultimo trimestre, sostenuti non solo dal margine di interesse ma anche dalle commissioni nette e dalle attività di negoziazione.

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->

Il quadro operativo riflette una gestione attenta dei costi e del rischio, come evidenziato dai principali indicatori di bilancio:

- Intesa Sanpaolo e gli altri istituti hanno ridotto lo stock di esposizioni deteriorate del 2% su base annua;

- il rapporto NPE lordo è sceso al 2,3%, mentre quello netto si è attestato all'1,2%;

- il costo del rischio medio è sceso a 32 punti base, un livello inferiore rispetto agli anni passati;

- il coefficiente CET1 medio si è mantenuto solido al 14,7%, nonostante i dividendi e l'impatto di Basilea IV;

- il rapporto costi su ricavi è migliorato scendendo al 44%.

I risultati ottenuti dalle banche italiane nel 2025 rappresentano una base sicura per affrontare il 2026. La stabilità appare l'obiettivo primario, sebbene non manchino le incertezze legate a una crescita economica globale ancora debole e alle possibili tensioni commerciali internazionali.



Le sinergie derivanti dalle integrazioni pianificate e le efficienze di costo generate da strategie operative più digitali possono rappresentare catalizzatori chiave nell’assorbire queste pressioni, se attuate in modo efficace . La sfida per il prossimo anno sarà proprio la capacità di gestire l'aumento dei prelievi fiscali sul settore bancario e un possibile incremento moderato delle rettifiche su crediti. In Italia, la crescita dei prestiti è stata più lenta rispetto alla media dell'area UE: i finanziamenti alle famiglie sono cresciuti del 2,5% e quelli alle imprese del 2,1%, contro una media europea che sfiora il 3%.

Questa differenza non dipende da una chiusura dei rubinetti da parte degli istituti di credito, ma da una domanda più cauta dovuta a investimenti aziendali ancora timidi. Gli utili banche italiane restano comunque il motore di una fiducia rinnovata. Il mercato guarda con attenzione a come verranno impiegate le tecnologie di AI per ottimizzare ulteriormente i processi interni e migliorare l'esperienza del cliente.



Molte banche hanno già annunciato l'intenzione di abbinare ai dividendi in contanti anche programmi di riacquisto di azioni proprie, rafforzando ulteriormente il valore per chi ha investito nel settore. La solidità del sistema bancario italiano emerge dunque come un pilastro fondamentale per l'economia nazionale, capace di generare profitti anche in un contesto macroeconomico complesso e in continua evoluzione.