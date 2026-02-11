Come le tensioni energetiche rimodellano i mercati globali: le tre crisi che tutti i manager devono monitorare

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



In una recente audizione al Senato, Lutnick ha ammesso una visita all’isola privata di Epstein nel 2012, descrivendo l’incontro come una breve sosta per pranzo durante una vacanza in barca con la famiglia. “Era solo una pausa”, ha spiegato. Documenti del Dipartimento di Giustizia suggeriscono contatti più approfonditi, ma la Casa Bianca ha ribadito il suo pieno sostegno, definendo Lutnick un elemento strategico per la politica commerciale americana.

Crisi energetica a Cuba

L’isola caraibica sta affrontando una carenza di greggio che dura da quasi un mese. L’esaurimento delle scorte di carburante ha paralizzato l’aviazione, costringendo catene alberghiere come Melia International a raggruppare gli ospiti in pochi alberghi per ridurre i consumi. Air Canada ha sospeso diversi voli, mentre i residenti di L’Avana sperimentano blackout fino a 15 ore al giorno. La pressione degli USA punta a un cambio di regime, limitando le forniture provenienti da Venezuela e Messico. Nonostante i tentativi di Russia e Cina di offrire assistenza, le minacce di dazi statunitensi su chi commercia petrolio con l’Avana rendono difficile una risposta rapida.

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->

Ucraina: elezioni e possibili negoziati di pace

Sul fronte del conflitto orientale, fonti vicine al governo di Kiev indicano la programmazione di elezioni presidenziali e di un referendum di pace entro il 15 maggio. L’iniziativa risponde alle pressioni della Casa Bianca, che richiede una risoluzione entro la primavera per mantenere le garanzie di sicurezza offerte dagli USA. La legge marziale e l’occupazione russa di circa il 20 % del territorio complicano la logistica, ma l’obiettivo è chiudere le ostilità entro giugno, aprendo la strada a una stabilità economica più ampia.

BP tra debiti e nuove scoperte

Il gigante energetico BP sta cercando di riconquistare la fiducia degli investitori con una politica di austerità e innovazione. La sospensione del programma di riacquisto di azioni è volta a ridurre un debito di 22 miliardi di dollari. Il titolo ha subito una flessione del 6,5 %, ma l’annuncio di una nuova leadership, con Meg O'Neal destinata a diventare CEO, è stato accompagnato da una scoperta record al largo delle coste brasiliane.



Le stime indicano un giacimento di circa 8 miliardi di barili di liquidi, una risorsa che potrebbe diventare cruciale per il futuro dei mercati energetici globali e per bilanciare la transizione verso fonti più pulite.

- Washington intensifica le pressioni commerciali su Cuba;

- Carenza di greggio a Cuba minaccia il turismo e la vita quotidiana;

- Kiev pianifica elezioni e referendum di pace per ridurre la dipendenza dal conflitto;

- BP sospende il riacquisto azioni, riduce il debito e annuncia scoperta di giacimento da 8 miliardi di barili;