Nordvpn supera l'esame di Deloitte: confermata la politica no-log del 2024

L'analisi dettagliata ha previsto interviste ai dipendenti, ispezioni all'infrastruttura dei server e ai log tecnici. La valutazione ha riguardato i processi di configurazione e implementazione di:

1. VPN standard

2. Double VPN

3. Onion Over VPN

4. Server offuscati

5. Server

P2P Deloitte ha avuto accesso ai servizi di NordVPN dal 18 novembre al 20 dicembre 2024, valutando i sistemi e fornendo analisi approfondite. La valutazione è stata condotta in conformità con lo standard internazionale ISAE 3000 (Revised), stabilito dall'IAASB, con l'obiettivo di esaminare la configurazione e la gestione del sistema IT di NordVPN. I risultati completi sono disponibili, previa autenticazione, nel pannello di controllo utente di Nord Account.

Perché queste verifiche annuali sono importanti? NordVPN afferma di voler costruire un rapporto di fiducia con i suoi utenti, dimostrando il suo impegno per la privacy degli utenti. Per questo motivo, conduce valutazioni annuali di garanzia no-log, per rimanere trasparente e dare tranquillità. "Se hai intenzione di utilizzare il nostro servizio, meriti prove concrete che manteniamo la nostra promessa di non tracciare la tua attività online", dichiarano da NordVPN. Cosa distingue NordVPN? Oltre a proteggere il traffico online tramite standard di crittografia avanzati, NordVPN offre velocità elevate, vari server specializzati e protezione dai malware per un'esperienza internet fluida. NordVPN è una soluzione per la privacy con una suite di funzionalità VPN di base e funzionalità avanzate che nessun altro servizio VPN può offrire.

Funzionalità come Threat Protection Pro™ migliorano la sicurezza online bloccando annunci e siti web dannosi, bloccando i tracker web e scansionando i download alla ricerca di malware. L'app NordVPN è facile da installare e utilizzare su laptop, smartphone, tv o persino router. È possibile connettersi a un server in una posizione specifica o semplicemente toccare "Quick Connect" per connettersi al server più vicino per un'esperienza online senza interruzioni.