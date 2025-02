Mercati euforici: Milano guida la carica, l'AI infiamma gli investimenti

"Un tentativo di rallentarci", ha commentato Sam Altman, CEO di OpenAI, riguardo alla mossa del suo rivale. Sul fronte azionario europeo, Francoforte (+0,51%) ha segnato un nuovo record, superando per la prima volta i 22.000 punti base. Londra è rimasta quasi invariata (+0,11%) dopo i guadagni del giorno precedente. Bene anche Amsterdam (+0,77%), Parigi (+0,28%) e Madrid (+0,52%). I mercati sembrano non risentire delle tensioni geopolitiche, nonostante le incertezze sulla tregua tra Israele e Hamas, con il movimento palestinese che ha rinviato il rilascio degli ostaggi a causa di presunte violazioni del cessate il fuoco da parte di Israele. Inoltre, le dichiarazioni di Donald Trump sulla possibilità che l'Ucraina possa diventare parte della Russia hanno suscitato dibattito.

Negli USA, Wall Street si è mostrata stabile, in attesa della testimonianza al Senato del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell. "Non abbiamo nessuna fretta di tagliare i tassi di interesse", ha ribadito Powell, aggiungendo che la decisione sarà presa solo se il mercato del lavoro dovesse indebolirsi. L'economia statunitense è forte e l'inflazione si sta avvicinando all'obiettivo del 2%, ma rimane ancora elevata. Dopo l'annuncio di nuovi dazi del 25% sulle importazioni di acciaio e alluminio, i titoli del settore sono in rialzo. Coca-Cola ha superato le stime con un utile per azione di 0,55 dollari e un aumento dei ricavi organici del 14%. I rendimenti dei titoli di Stato sono in aumento, esercitando pressione sui listini. Per quanto riguarda le materie prime, i prezzi del petrolio sono in crescita, con i future che registrano progressi intorno all'1% (Brent a 76,69 dollari al barile; WTI a 73,04 dollari al barile).

L'oro si è stabilizzato dopo aver sfiorato i 3.000 dollari, con un prezzo spot di 290,5,63 dollari l'oncia. Il mercato dei cambi ha reagito con calma alle dichiarazioni di Powell, con l'euro in leggero rialzo a 1,034. Il gas si mantiene sopra i 58 euro al MWh sulla piazza di Amsterdam. A Piazza Affari, Unicredit ha registrato un calo dello 0,73% nonostante i risultati positivi del 2024, che hanno superato le aspettative degli analisti. Secondo indiscrezioni, il socio Delfin potrebbe cedere il 2,7% delle quote, ma fonti vicine alla finanziaria della famiglia Del Vecchio hanno smentito la decisione. Le altre banche di Piazza Affari sono in gran parte positive, con Mediobanca (+2,66%) in evidenza grazie a risultati superiori alle attese e che resta preda ambita di MPS (+1,46%).



Bene anche Intesa (+1,85%), Bper (+2,55%) e Popolare di Sondrio (+1,01%), mentre Banco BPM (+0,5%) è più cauta in vista dei risultati e del piano strategico. Azimut (+2,72%) e Banca Generali (+4,11%) hanno segnato performance positive nel settore del risparmio gestito. Le migliori big cap del giorno sono Prysmian (+3,27%) e Ferrari (+3,4%), mentre nel lusso si è distinta Moncler (+2,3%). I maggiori ribassi sono stati per Terna (-1,09%), Tenaris (-1,09%) e Buzzi (-1,04%). Lo spread tra Btp decennale e Bund di uguale durata si è allargato a 110 punti base, con i tassi in leggero aumento al 3,53% e 2,43%. Sul mercato primario, il nuovo Btp benchmark a 15 anni (scadenza 1 gennaio 2040) ha registrato una forte domanda, con ordini superiori a 133 miliardi di euro a fronte di un'emissione di 13 miliardi.