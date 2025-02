L'Europa punta sull'AI: investimento da 200 miliardi di euro con InvestAI

*Vogliamo che l’Europa diventi uno dei continenti leader nell’intelligenza artificiale*, ha dichiarato von der Leyen, sottolineando l'ambizioso piano che prevede la mobilitazione di 50 miliardi di euro provenienti da fondi pubblici europei, affiancati da 150 miliardi di euro generati da investimenti privati. L'iniziativa InvestIA è strutturata per sostenere la crescita dell'AI europea, concentrandosi su investimenti significativi in infrastrutture e sviluppo tecnologico. Un elemento centrale del progetto è rappresentato dalle gigafactory di AI, strutture progettate per potenziare l'elaborazione e l'addestramento di modelli di AI avanzati. Von der Leyen ha evidenziato la necessità di una solida infrastruttura, affermando che l’intelligenza artificiale migliorerà la nostra assistenza sanitaria, stimolerà la nostra ricerca e rafforzerà la nostra competitività.

Per raggiungere questo obiettivo, sono necessarie risorse adeguate, ed è qui che entra in gioco InvestIA. I punti chiave del piano includono: * Creazione di quattro gigafactory di AI distribuite in tutta europa. * Utilizzo di 100.000 chip avanzati per l'addestramento di modelli di AI complessi. * Accesso alla potenza di calcolo esteso a startup e piccole e medie imprese (PMI), non limitato ai soli colossi tecnologici. * Struttura finanziaria pubblico-privata, in cui il bilancio dell'UE mira a ridurre il rischio per gli investitori privati. La presidente della Commissione ha aggiunto che questa partnership pubblico-privata unica, simile a un CERN per l’intelligenza artificiale, consentirà a tutti i nostri scienziati e alle nostre aziende, non solo alle più grandi, di sviluppare i modelli più grandi e più avanzati". L'obiettivo di InvestIA è duplice: da un lato, garantire alle aziende europee l'accesso alle risorse necessarie per competere a livello globale; dall'altro, promuovere lo sviluppo dell'AI nel rispetto dei principi dell'UE, che includono la tutela del copyright, la promozione della creatività umana e la lotta al cambiamento climatico.

A differenza degli Stati Uniti d'America (USA), che sembrano fare passi indietro sul controllo delle emissioni, l'europa intende investire nell'AI in modo ecologicamente sostenibile. L'europa mira a sviluppare un'AI aperta, sicura e affidabile, in contrasto con i modelli adottati in altre regioni del mondo. La Commissione Europea ritiene che la competizione globale sull'AI sia ancora aperta e che l'europa abbia le carte in regola per emergere come leader. Il piano InvestIA si inserisce in una strategia più ampia volta a rafforzare il talento europeo nel campo dell'AI, attraverso programmi di formazione e riqualificazione. Inoltre, si intende creare un'infrastruttura tecnologica europea indipendente, anche per rispondere alla necessità di proteggere la privacy rispetto ai giganti esteri meno regolamentati.



L'europa, con InvestIA, non intende essere un semplice spettatore, ma un protagonista attivo nella rivoluzione dell'AI.