Duello nel mercato degli smartphone: Samsung batte Apple nelle vendite a lungo termine





La rivalità tra Apple e Samsung nel settore tecnologico è tra le più accese. Apple, con il suo ecosistema chiuso e integrato, e Samsung, con la sua vasta gamma di dispositivi Android, rappresentano due approcci distinti. La loro competizione, la fedeltà dei clienti e la continua innovazione le distinguono dagli altri contendenti, ma chi vince davvero la sfida delle vendite a lungo termine? Secondo i dati di



com/samsung-crushes-apple-with-730-million-more-smartphones-shipped-in-a-decade/" target="_blank">Techgaged.com, negli ultimi dieci anni Samsung ha spedito 3,1 miliardi di smartphone, superando Apple di 730 milioni di unità. Un divario notevole, nonostante un calo delle vendite del 30%. Samsung e Apple si contendono da quindici anni il primato nel mercato degli smartphone, detenendo ciascuna oltre il 20% delle quote. Entrambe investono massicciamente nella produzione di dispositivi di alta qualità e possono contare su milioni di clienti fedeli in tutto il mondo. Tuttavia, Samsung ha costantemente primeggiato nelle spedizioni globali di smartphone. I dati di IDC's Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker rivelano che Samsung ha spedito ben 3,1 miliardi di smartphone negli ultimi dieci anni, 730 milioni in più rispetto ai 2,3 miliardi di Apple.

Per dare un'idea della portata di questo divario, 730 milioni di smartphone basterebbero a coprire l'intera popolazione del Nord America e quasi quella dell'Europa. Questo enorme divario nelle spedizioni è ancora più interessante se si considera che le vendite annuali di smartphone di Samsung sono diminuite del 30% nell'ultimo decennio. I rapporti finanziari dell'azienda mostrano che le spedizioni di smartphone di Samsung sono in calo da tre anni consecutivi, raggiungendo i 223,5 milioni nel 2024, un dato molto inferiore rispetto a dieci anni fa. Nel 2014, Samsung ha spedito 318,1 milioni di smartphone in tutto il mondo, quasi 95 milioni in più rispetto all'anno scorso. Questo forte calo è dovuto al fatto che l'azienda si è concentrata maggiormente sui modelli di fascia alta, come le serie Galaxy S e Z.

La crescente concorrenza cinese da parte di Xiaomi, Oppo e Vivo ha peggiorato la situazione, con questi marchi che hanno superato la quota di mercato di Samsung in regioni dove un tempo dominava con dispositivi più accessibili. D'altra parte, la forte fedeltà al marchio Apple, il supporto software e i cicli di aggiornamento più lunghi hanno incentivato gli utenti di iPhone a rimanere fedeli ai loro dispositivi. La crescente presenza dell'azienda in paesi come l'India ha ulteriormente incrementato le vendite. Le statistiche mostrano che le spedizioni annuali di iPhone di Apple sono aumentate del 18% in dieci anni, traducendosi in 35 milioni di iPhone venduti in più all'anno. Le quote di mercato di Samsung sono diminuite del 5,8% in un decennio, mentre quelle di Apple sono cresciute del 4,5%.



Pur rimanendo leader del settore, le quote di mercato di Apple e Samsung si sono ridotte nel 2024 a causa della crescita aggressiva dei produttori cinesi di smartphone. Secondo *IDC*, Apple ha chiuso l'anno con una solida quota di mercato del 23,2%, in leggero calo rispetto al 24,7% del quarto trimestre del 2023. Tuttavia, negli ultimi dieci anni, Apple ha guadagnato il 4,5% di quota di mercato. Samsung, invece, ha visto diminuire la propria quota di mercato sia rispetto all'anno precedente che all'intero decennio. Nel quarto trimestre del 2024, l'azienda deteneva il 15,6% del mercato, in calo dello 0,8% rispetto all'anno precedente. Tuttavia, la differenza su dieci anni è ancora maggiore, mostrando che Samsung ha perso il 5,8% di quota di mercato a causa della crescente concorrenza.