Commercio: come cambiano gli equilibri tra Usa e Ue?

Rispetto al 2014, quando le esportazioni si attestavano a 266 miliardi di euro, si è registrato un aumento del 34% in dieci anni. Secondo Eurostat, tra i principali esportatori europei verso gli Usa spiccano Germania, Italia e Irlanda. Nel 2023, la Germania ha guidato la classifica con 157.732 milioni di euro, seguita dall'Italia con 67.266 milioni di euro e dall'Irlanda con 51.621 milioni di euro. L'Irlanda detiene anche la quota più alta di beni provenienti dagli Usa nelle sue esportazioni extra-Ue, pari al 45,8%. I prodotti farmaceutici e gli autoveicoli rappresentano le categorie di beni più esportate verso gli Stati Uniti. Per quanto riguarda le importazioni, i Paesi Bassi si posizionano come il principale importatore di beni dagli Usa, con un valore di quasi 76 miliardi di euro.

Seguono la Germania con 71.932 milioni di euro e la Francia con 43.656 milioni di euro. Il Lussemburgo, invece, registra la quota più elevata di importazioni dagli Stati Uniti rispetto al totale delle sue importazioni extra-Ue, con il 29,2%. Come ha reagito l'Unione Europea ai dazi di Trump? L'introduzione di dazi da parte degli USA, come l'ordine esecutivo firmato dall'ex presidente Donald Trump per imporre tariffe del 25% su tutte le importazioni di acciaio e alluminio, ha suscitato preoccupazioni in Europa, specialmente in paesi come la Germania, un importante esportatore di acciaio verso gli Stati Uniti. Anche le case automobilistiche tedesche potrebbero risentire di eventuali dazi contro il Messico, dove molti produttori hanno significative attività produttive.

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, ha espresso profondo rammarico per la decisione di Trump, sottolineando che "tariffe ingiustificate nei confronti dell'Ue non resteranno senza risposta". In una dichiarazione rilasciata l'11 febbraio, ha affermato: "L'Ue agirà per salvaguardare i propri interessi economici. Proteggeremo i nostri lavoratori, le nostre imprese e i nostri consumatori". Già in passato, Trump aveva descritto l'Unione Europea come una "atrocità" in termini di commercio e durante il suo primo mandato aveva imposto dazi del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio provenienti da Ue, Canada e Messico. L'Ue aveva risposto con misure di salvaguardia su determinati prodotti statunitensi per un valore totale di 2,8 miliardi di euro.