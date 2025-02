Come è andata l'economia europea nel 2023 secondo Eurostat

Questi dati evidenziano come alcune aree periferiche e insulari abbiano saputo sfruttare al meglio le opportunità di ripresa. Non tutte le regioni, però, hanno potuto festeggiare. Il 2023 è stato un anno difficile per alcune zone, con cali significativi del PIL. In particolare, Vorarlberg in Austria ha registrato una diminuzione del 14,1%, seguita dalla regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra in Francia con un -12,9%. Anche Groningen nei Paesi Bassi (-11,1%), la regione Southern in Irlanda (-10,9%) e Norra Mellansverige in Svezia (-7,7%) hanno sofferto contrazioni notevoli. Alcune regioni, invece, sono rimaste sostanzialmente stabili. Salisburgo in Austria, Lüneburg e Turingia in Germania, Tessaglia in Grecia ed Emilia-Romagna in Italia non hanno mostrato variazioni significative rispetto al 2022.

Passando al PIL pro capite, misurato in termini di standard di potere d'acquisto (PPS), le differenze tra le regioni europee sono ancora più marcate. Nel 2023, si è passati dal 27,6% della media UE a Mayotte, regione d'oltremare francese, fino al 244,7% in Eastern and Midland in Irlanda. Dopo Eastern and Midland, le regioni più ricche sono state il Lussemburgo (236,8% della media UE), anch'essa considerata un'unica regione, Southern Ireland (224,7%), Praga in Cechia (192,8%) e la Regione di Bruxelles-Capitale in Belgio (190,6%). L'alto PIL pro capite in queste zone è spesso legato alla presenza di lavoratori pendolari e di importanti multinazionali. All'estremità opposta della classifica, dopo Mayotte (27,6%), si trovano le regioni con il PIL pro capite più basso: Yuzhen Tsentralen in Bulgaria (41,3% della media UE), Voreio Aigaio in Grecia (42,3%), Guyane in Francia e Severozapadnoe in Bulgaria (entrambe al 42,5%).

I dati di Eurostat mettono in luce una realtà complessa, con una ripresa economica a macchia di leopardo. Mentre alcune regioni trainano la crescita, altre faticano a tenere il passo, evidenziando la necessità di politiche mirate a ridurre i divari territoriali e a promuovere uno sviluppo più equilibrato. La concentrazione di ricchezza in poche aree, spesso legate a dinamiche specifiche come il pendolarismo e la presenza di multinazionali, solleva interrogativi sulla distribuzione dei benefici della crescita e sulla necessità di promuovere uno sviluppo più inclusivo.