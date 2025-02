Amazon sbarca a Milano con il suo primo negozio di parafarmacia e beauty

Il negozio, situato in Piazzale Cadorna 4, ha aperto al pubblico il 12 febbraio e offre una vasta gamma di prodotti dei migliori marchi, tra cui Eucerin, La Roche-Posay, Vichy, Avène, Bionike, Rilastil e CeraVe. I clienti possono beneficiare di consulenze personalizzate e strumenti tecnologici innovativi per guidare le loro scelte. "Siamo entusiasti di annunciare l'apertura di Amazon Parafarmacia & Beauty a Milano", ha dichiarato Giorgio Busnelli, Vice Presidente Categorie Largo Consumo di Amazon in Europa. "Abbiamo progettato questo negozio per avvicinarci ancora di più ai nostri clienti e garantire un'esperienza innovativa, che unisce tecnologia all'avanguardia e consulenza da parte di esperti". Il negozio è strutturato in due aree principali: * La galleria principale: uno spazio espositivo con un'ampia selezione di prodotti per la bellezza e la cura della persona.

Le postazioni Place & Learn sono dotate di display digitali interattivi che forniscono informazioni dettagliate sui prodotti, come ingredienti e modalità d'uso, semplicemente posizionandoli su un apposito vassoio. Display e etichette elettroniche sugli scaffali facilitano l'esplorazione dei diversi marchi e categorie. * Il derma-bar: un'area dedicata all'analisi digitale della pelle, dove i clienti possono effettuare gratuitamente un test con strumenti tecnologici avanzati e ricevere consigli personalizzati da esperti di bellezza. Sono inoltre disponibili stazioni di prova prodotto. Amazon Parafarmacia & Beauty è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 19:00, e il sabato e la domenica dalle 9:00 alle 19:00. All'interno del negozio è presente anche un'area dedicata ai farmaci da banco, dove i clienti possono acquistare medicinali senza prescrizione medica, assistiti da farmacisti qualificati.

L'apertura di questo negozio rappresenta un passo significativo per Amazon nel mercato europeo della bellezza e della cura della persona. L'azienda mira a combinare la comodità dell'online con l'esperienza sensoriale dell'acquisto in negozio, offrendo ai clienti un servizio completo e personalizzato.