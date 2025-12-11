La svolta della Federal Reserve scuote Milano: i numeri che svelano chi vince e chi perde sul FTSE MIB





Questo allentamento della politica monetaria, sebbene cauto, è stato subito percepito come un fattore di stabilizzazione, rafforzando gli investimenti mercati finanziari Italia, specialmente sul fronte obbligazionario. La conseguenza diretta è stata visibile sul mercato del debito sovrano: lo spread BTP-Bund si è ristretto significativamente, calando del 2,3%. Questo restringimento del differenziale tra i titoli di stato italiani e quelli tedeschi è un segnale di rinnovata fiducia nel debito sovrano, fondamentale per la solidità patrimoniale degli istituti di credito.

La conseguenza logica di questa dinamica ha favorito il settore bancario italiano. I titoli finanziari hanno dominato la lista dei guadagni. UniCredit, per esempio, ha registrato un forte aumento del 2,4%, mentre Intesa Sanpaolo ha chiuso la seduta in crescita dell'1,6%. Le banche beneficiano direttamente di un ambiente di spread più contenuto e di tassi più favorevoli.

Nonostante l'attenzione fosse focalizzata sui movimenti di politica monetaria, la forza del lusso italiano ha continuato a brillare, fornendo spunti importanti per l’analisi FTSE MIB settori lusso e tech.



Il settore dei beni di alta gamma si è dimostrato resiliente e capace di sostenere le aspettative di crescita a lungo termine. Brunello Cucinelli ha spiccato, balzando del 2,9%, dopo aver fornito nuove previsioni ottimistiche, che proiettano una crescita dei ricavi stimata tra l'11% e il 12% per il 2025, confermando allo stesso tempo l'outlook per il 2026. Questi dati sono stati accolti con grande favore dal mercato, con Equita che ha migliorato il rating sul titolo a Buy. In questo slancio positivo, anche Ferrari ha segnato un progresso robusto dell'1,3%.

Ciononostante, non tutti i settori hanno partecipato alla festa di Piazza Affari. L'ombra dei timori relativi alle valutazioni troppo elevate nel settore tecnologico globale, alimentata dai risultati di Oracle, ha pesato su alcuni nomi importanti. Questo ha ricordato agli investitori che la selezione accurata dei titoli rimane cruciale. In particolare, il comparto dei semiconduttori e quello della difesa hanno subito un rallentamento.





Tra i titoli che hanno registrato una flessione più marcata si annoverano:

- Prysmian (-2,8%);

- Leonardo (-2,1%);

- STMicroelectronics (-1,2%);

- Eni (-0,7%).

Le preoccupazioni legate alla bolla tecnologica hanno esercitato una pressione significativa su STMicroelectronics. Analogamente, anche Leonardo ha mostrato un calo rilevante. Per quanto riguarda Eni, le sue performance negative sono state correlate all’indebolimento dei prezzi del petrolio greggio sui mercati internazionali. La chiusura di giovedì, quindi, conferma una segmentazione del mercato: da un lato, banche e lusso beneficiano della stabilità macroeconomica e delle prospettive di crescita specifiche; dall'altro, il settore tecnologico e l'energia restano sotto scrutinio a causa delle dinamiche settoriali e dei timori di un surriscaldamento legato all'AI.