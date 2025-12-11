L'alleanza da 1 miliardo tra Disney e OpenAI: i dettagli della licenza contenuti AI e il futuro dell'entertainment





Questo innovativo accordo di licenza contenuti Disney AI posiziona Disney come il primo grande partner di contenuto per Sora, l'applicazione video AI di OpenAI che genera clip dinamiche in stile TikTok. Oltre all'impegno finanziario di un miliardo di dollari, accompagnato da warrant

- per l'acquisto di azioni aggiuntive, la partnership è duplice. Disney, infatti, non è solo un licenziante, ma sta anche diventando un cliente primario dell'azienda guidata da Sam Altman. Hanno previsto l'acquisto di licenze enterprise

- per ChatGPT destinate a migliorare le performance dei propri dipendenti. L'annuncio ha avuto un effetto immediato sui mercati. Le azioni di Disney sono cresciute di oltre il 2% dopo l'apertura di Wall Street.

I risultati di questa collaborazione saranno visibili al pubblico a partire dall'inizio del 2026. L'annuncio specifica che Sora sarà in grado di creare brevi video social generati su richiesta dell'utente.



Questi video attingeranno a un catalogo vastissimo che è stato meticolosamente curato e protetto da Disney per decenni. Il catalogo include oltre 200 personaggi animati, mascherati e creature provenienti da franchising storici come Disney, Marvel, Pixar e Star Wars. Questo accesso si estenderà anche a:

- costumi e oggetti di scena;

- veicoli distintivi;

- ambientazioni iconiche.

La scommessa di fondo è chiara: l'engagement piattaforme streaming deve crescere, un tema caldo in tutta l'industria. Il settore dello streaming, nonostante gli ingenti investimenti in contenuto, ha visto il tempo speso dagli utenti rimanere statico negli ultimi anni. Piattaforme che si basano su contenuti generati dagli utenti, come YouTube, hanno invece continuato a crescere in modo esponenziale.

Il CEO

- di Disney, Bob Iger, aveva già anticipato una transazione simile. Nelle sue recenti comunicazioni finanziarie, aveva discusso apertamente del potenziale dell'AI nel migliorare la strategia direct-to-consumer

- della compagnia.



L'idea è fornire agli utenti nuovi modi per interagire con i famosi franchise

- della casa di produzione. Dare ai fan l'opportunità di "giocare" con i marchi più amati può aumentare significativamente il tempo trascorso sulle piattaforme. Le due aziende hanno già suggerito che utilizzeranno i modelli di OpenAI per potenziare nuove esperienze destinate agli abbonati di Disney+. È un chiaro segnale di come il mercato B2B stia evolvendo verso la creazione di strumenti di coinvolgimento digitale personalizzati.

Questa mossa, per quanto innovativa, non è esente da polemiche nel mondo di Hollywood. Numerosi attori hanno espresso preoccupazioni pubbliche circa l'utilizzo AI tutela proprietà intellettuale e l'impiego della loro immagine. Le due società hanno voluto rassicurare l'industria che è in fermento. Hanno espressamente dichiarato che l'accordo non include alcuna somiglianza o voce di talenti.

È fondamentale notare che Disney è estremamente cauta sui rischi che la tecnologia AI può rappresentare per la sua IP

- proprietaria.



Ad esempio, a giugno, la compagnia, insieme a NBCUniversal di Comcast, ha intrapreso un'azione legale contro la società AI Midjourney. L'accusa era la creazione di copie non autorizzate di opere, da Star Wars ai Simpson. Midjourney ha respinto le accuse, ma la causa è tuttora in corso. Questo dimostra la duplice strategia di Disney: abbracciare l'AI come strumento di engagement

- e contemporaneamente difendersi aggressivamente contro l'abuso dei suoi asset.