L’AI è la persona dell’anno 2025: la trasformazione dell’economia globale e il nuovo vantaggio competitivo B2B AI





L’impatto è capillare. La redazione di Time

- chiarisce come l’AI stia influenzando, nel bene e nel male, le nostre vite, riconoscendo l’influenza diretta che queste tecnologie esercitano sui mercati, il mondo del lavoro, la finanza e persino sugli equilibri geopolitici. La decisione non premia un leader o un innovatore, ma un intero paradigma tecnologico. Ciò sottolinea un passaggio fondamentale, l’abbandono di un’economia basata prevalentemente sul capitale fisico a favore di una in cui il valore si genera dall’elaborazione avanzata dei dati e dalla capacità di governare complesse infrastrutture computazionali su vasta scala. È una metamorfosi storica.

La forza di questo messaggio è stata amplificata da due copertine simboliche che hanno accompagnato l’annuncio. La prima richiama la celebre fotografia del 1932 Lunch atop a Skyscraper. In questa immagine, appollaiati su una trave sospesa nel vuoto come costruttori audaci, appaiono alcuni dei protagonisti della corsa globale all’AI: ci sono figure come Mark Zuckerberg, Lisa Su, Elon Musk, Jensen Huang, Sam Altman, Demis Hassabis, Dario Amodei e Fei-Fei Li.



Questa rappresentazione accosta l’edificazione dell’economia basata sull’AI alla costruzione dei grattacieli del Novecento: imprese titaniche. Sono opere con implicazioni sociali ed economiche enormi, ma che portano con sé anche rischi non trascurabili.

La seconda copertina offre una metafora ancora più esplicita del potere e della complessità. Mostra gli stessi leader posizionati all’interno di una struttura che disegna le lettere A e I, una sorta di architettura tecnologica coperta da una fitta scaffalatura. L’AI è presentata come un’architettura complessa, composta da strati interconnessi: chip, modelli di linguaggio avanzati, infrastrutture cloud, software e governance. Questa architettura è presidiata da pochi attori globali che ne controllano lo sviluppo e ne definiscono l’impatto AI economia globale.

Questo autorevole riconoscimento giunge in un momento economicamente cruciale. Si stima che nel 2025 gli investimenti AI generativa 2025 e nei sistemi cognitivi raggiungeranno soglie di spesa senza precedenti.



Questi flussi finanziari trainano settori ad alta tecnologia, tra cui i semiconduttori, il cloud computing, la robotica e la cybersecurity. Allo stesso tempo, si assiste a una frenetica riorganizzazione a livello statale: molti Paesi, in particolare negli USA e nell’Unione Europea, stanno ridefinendo le proprie strategie industriali AI. L’obiettivo primario è assicurare autonomia nella produzione di chip avanzati e nel controllo delle piattaforme tecnologiche chiave.

Per le imprese che operano nel settore B2B, il segnale di Time

- suona come un promemoria ineludibile e urgente. Nei prossimi anni il vantaggio competitivo B2B AI dipenderà in modo diretto dalla capacità delle aziende di integrare l’AI nei propri processi operativi. Non si tratta più di un’opzione, ma di una necessità strutturale.

L’applicazione dell’AI deve toccare ogni punto della catena del valore. Questo include:

- l’analisi predittiva per anticipare le tendenze di mercato;

- la gestione ottimizzata delle filiere logistiche;

- il design rapido e personalizzato dei prodotti;

- l’assistenza clienti basata su sistemi cognitivi avanzati.





Questa consacrazione dell’AI come protagonista ineludibile non fa che confermare ciò che gli investitori di Wall Street e delle principali piazze finanziarie internazionali osservano da tempo. I gruppi legati allo sviluppo di chip, alla gestione dei data center e alla creazione di modelli avanzati sono ormai il motore imprescindibile della crescita azionaria globale.