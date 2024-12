Snowcare, l'evoluzione delle polizze sci: attivazione smart e consulenza medica





Con l'avvicinarsi della stagione invernale e la crescente voglia di ritornare sulle piste, Snowcare, la soluzione assicurativa di 24hassistance, leader nel settore delle assicurazioni per gli sport all'aria aperta, sta rivoluzionando il modo in cui le polizze per gli sport invernali vengono attivate. L'azienda sta introducendo soluzioni 100% digitali e un servizio di consulenza con alcuni dei più importanti e affermati medici ortopedici del panorama nazionale.

Queste innovazioni confermano il ruolo di 24hassistance come azienda leader nel settore assicurativo, da sempre impegnata nello sviluppo di prodotti personalizzati, che possano rispondere alle specifiche esigenze dei clienti.

Snowcare si propone come la prima instant insurance pensata per sciatori e snowboarder. A partire dalla stagione invernale 2024/2025, in 53 comprensori sciistici, dislocati in 95 località di sette regioni italiane (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Trentino, Friuli-Venezia Giulia), l'attivazione della polizza completa sarà immediata: attraverso la fotografia digitale dello skipass, si otterrà una copertura istantanea senza più la necessità di digitare lunghe sequenze di dati.

I progressi nel campo delle assicurazioni digitali e l'integrazione di soluzioni di consulenza medica specialistica rappresentano un importante passo avanti per il settore, con l'obiettivo di rendere l'assicurazione per lo sport più accessibile ed efficiente.