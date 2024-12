Shopify: l'edizione "noiosa" che potenzia il commercio





Shopify, la piattaforma di commercio globale, presenta la Winter ‘25 Edition, un aggiornamento che punta su solidità e prestazioni. Nessuna rivoluzione eclatante, ma un insieme di miglioramenti che mirano a rendere l'esperienza dei merchant sempre più fluida ed efficiente, con un focus sull'eliminazione degli attriti e sul potenziamento delle funzionalità chiave.

Ottimizzazione del checkout e personalizzazione

L'edizione Winter '25 si concentra in modo particolare sul processo di checkout. I merchant ora possono personalizzare ogni singola pagina, inclusa la pagina di ringraziamento, grazie a Checkout Blocks, creando esperienze di acquisto uniche.

I tempi di caricamento del carrello sono stati ridotti fino al 50%, grazie a miglioramenti architetturali. Viene introdotta una chat integrata, per offrire assistenza diretta durante il pagamento. Anche gli ordini draft beneficiano di queste personalizzazioni. Per il B2B, i merchant possono creare bundle e opzioni d'acquisto su misura, adattandoli alle esigenze specifiche dei buyer. Le personalizzazioni di pagamento e consegna, alimentate da Shopify Functions, possono essere applicate anche agli ordini draft. Questi aggiornamenti non sono solo per l'estetica, ma pensati per migliorare concretamente la conversione e la soddisfazione del cliente.

Customer account: più controllo e personalizzazione

Le nuove Customer Account Extensions permettono di personalizzare le pagine dell'account cliente con app di terze parti. Questo consente ai clienti di gestire in autonomia ordini, crediti e tracciamento, riducendo il carico di lavoro sul servizio clienti.

L'obiettivo è far crescere il business degli imprenditori, con una piattaforma che sia un punto fermo di affidabilità e innovazione. In sintesi, l'edizione Winter ‘25 di Shopify non punta a sconvolgere, ma a rafforzare l'esperienza di chi utilizza la piattaforma, un passo avanti verso un commercio unificato.