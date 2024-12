Produzione industriale in Italia: ventunesimo mese consecutivo di calo





La produzione industriale italiana registra un calo per il ventunesimo mese consecutivo, evidenziando una preoccupante tendenza negativa nell'economia del paese. A ottobre, la flessione è stata del 3,6% rispetto allo stesso mese del 2023, interessando tutti i principali settori.

Il crollo del settore dei mezzi di trasporto

Il settore dei mezzi di trasporto, cruciale per l'economia italiana, ha registrato un crollo del 16,4% su base annua. La produzione di auto è in picchiata del 40%, trascinando verso il basso l'intero comparto. Questa situazione desta grande preoccupazione, considerando l'importanza strategica dell'industria automobilistica per il paese.

La flessione generalizzata dell'industria

Non solo il settore dei mezzi di trasporto è in difficoltà. Anche altri comparti chiave dell'industria italiana mostrano segnali di sofferenza. La meccanica, settore portante della manifattura, è in flessione del 4%. La farmaceutica registra un calo del 2,5%, mentre la chimica arretra del 4,1%. Il tessile e l'abbigliamento subiscono un pesante calo del 7,6%. Persino il legno e l'arredamento non sono immuni alla crisi, con un arretramento dell'1,7%. Pochi settori si salvano: l'industria alimentare, con una crescita del 3,7%, e l'elettronica, con un timido +0,3%.

Preoccupazione e richieste di intervento

La situazione ha generato preoccupazione tra le forze politiche e sindacali.

La prolungata crisi della produzione industriale richiede un'analisi approfondita delle cause e l'adozione di misure efficaci per il rilancio del settore.

Il futuro dell'economia italiana dipende dalla capacità di affrontare questa sfida con decisione e lungimiranza. I dati allarmanti sottolineano un trend preoccupante. Che fare, cosa fare? Beh, intanto capire perché. E poi agire, e subito.