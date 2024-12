Previsioni cybersecurity 2025: il dark web svela le nuove minacce





Esplorando i forum del dark web, gli esperti di NordVPN, in collaborazione con NordStellar Analytics, anticipano le principali minacce informatiche del 2025, tra cui servizi di disinformazione, furto di identità digitale e attacchi alle case intelligenti.

Minacce persistenti: l'ombra delle credenziali rubate

I database di credenziali rubate, le cosiddette "liste combinate", sono al centro di oltre 135.000 discussioni sul dark web. Questo, unito alla diffusa abitudine di riutilizzare le stesse password, facilita gli accessi non autorizzati e il furto di identità.

Adrianus Warmenhoven, esperto di NordVPN, prevede un'intensificazione di questi attacchi nel 2025, alimentati dalle continue violazioni di dati.

Case intelligenti sotto attacco: una vulnerabilità crescente

Le vulnerabilità dei sistemi per la casa intelligente sono un altro tema caldo, con quasi 21.000 commenti sui forum del dark web. L’IoT Security Landscape Report 2024 riporta miliardi di incidenti di sicurezza a livello globale, con una media di oltre 10 attacchi al giorno per rete domestica. Dagli impianti di sicurezza agli elettrodomestici, ogni dispositivo connesso è un potenziale bersaglio, con il rischio di esposizione della privacy.

Il furto di identità: un business redditizio in continua evoluzione

Il furto di identità rimane un obiettivo primario per gli hacker, grazie alla sua redditività.

Una tendenza preoccupante è la "manipolazione e sfruttamento dell'azienda", con i criminali che ingannano i dipendenti per ottenere rimborsi o sostituzioni fraudolente, prendendo di mira colossi come Amazon, ASOS e Walmart. Già, l'AI usata per individuare vulnerabilità negli esseri umani, una cosa preoccupante. Il Business Digital Index conferma che l'ingegneria sociale basata sull'AI porta a maggiori errori dei dipendenti e a una minore sicurezza aziendale.