Playstation Wrap Up 2024: il riepilogo annuale per PS4 e PlayStation 5 bloccato dal traffico web eccezionale





Il tanto atteso Wrap Up 2024 di PlayStation, un resoconto dettagliato dell'attività di gioco su Ps4 e Ps5, ha riscontrato problemi di accesso a causa dell'elevato numero di richieste, impedendo a molti utenti di visualizzare le proprie statistiche.

Cos'è wrap up di playstation

Sulla scia di servizi come Wrapped di Spotify e Replay di Apple Music, che permettono di rivivere i propri ascolti musicali dell'anno, PlayStation ha lanciato il suo riepilogo annuale.

Questo servizio offre ai giocatori una panoramica completa dei propri risultati, con statistiche dettagliate, i giochi più giocati e tutti i trofei ottenuti. L'idea è semplice, ma accattivante: fornire un'esperienza personalizzata e condivisibile, un vero e proprio "viaggio" nel mondo dei videogiochi. Simile al Riepilogo Annuale di Xbox, Wrap Up di PlayStation si presenta come un'infografica interattiva, accessibile tramite le credenziali personali. Oltre alle statistiche di gioco, offre anche la possibilità di riscattare un codice per avatar e oggetti digitali da collezione, un incentivo in più per esplorare il proprio anno videoludico. Tutto questo, però, è al momento inaccessibile.

i problemi a wrap up di playstation

Nonostante l'entusiasmo generato dal lancio, molti utenti non sono riusciti ad accedere al servizio.