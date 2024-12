Mercati cauti in attesa dell'inflazione USA





L'incertezza domina le borse europee, che attendono con cautela la pubblicazione dei dati sull'inflazione USA di novembre. Il mercato spera in segnali che confermino un nuovo taglio dei tassi della Federal Reserve la prossima settimana. Anche la Bank of Canada si prepara ad annunciare la sua decisione di politica monetaria, con un taglio di 50 punti base previsto dagli analisti. Giovedì sarà poi il turno della BCE, che dovrebbe anch'essa allentare il costo del denaro. A Milano, i riflettori restano puntati sul settore bancario, in particolare sulle mosse riguardanti Anima e Francesco Gaetano Caltagirone.

Valute e materie prime

Il dollaro continua la sua ascesa, spingendo l'euro sotto la soglia di 1,05 in attesa della BCE.

Secondo ActivTrades, solo il superamento di quota 1,0560 potrebbe invertire il trend ribassista di breve termine per l'euro/dollaro. Il dollaro/yen, dopo aver superato quota 152, è tornato sul supporto chiave a 151,50. Il prezzo del petrolio è in rialzo, con il Wti in aumento dello 0,71% a 69,08 dollari al barile e il Brent in crescita dello 0,65% a 72,66 dollari. Il gas naturale, invece, cede lo 0,8% a 45,2 megawattora sulla piattaforma Ttf di Amsterdam. L'oro si mantiene vicino ai massimi delle ultime due settimane, spinto dall'incertezza geopolitica. Il Bitcoin, infine, sale dello 0,6%. Che dire, è un momento complicato.

Borse asiatiche

Chiusura piatta per la Borsa di Tokyo, con il Nikkei in rialzo dello 0,01% e il Topix dello 0,29%. In evidenza i titoli del settore difesa, come Mitsubishi Heavy Industries e Kawasaki Heavy Industries, mentre le utility sono in calo.

Anche il mercato giapponese attende i dati sull'inflazione USA. Leggero recupero per lo yen, dopo aver toccato quota 152 per un dollaro. I prezzi alla produzione giapponesi sono aumentati a novembre leggermente oltre le attese. Le borse cinesi chiudono in positivo, sostenute dalle aspettative di nuovi stimoli economici da parte di Pechino. L'indice Composite di Shanghai sale dello 0,29%, mentre quello di Shenzhen guadagna lo 0,76%. Anche Hong Kong apre in rialzo, con l'indice Hang Seng che segna un +0,5%.