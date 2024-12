Inflazione usa: la fed verso il taglio dei tassi, ma con prudenza





L'inflazione statunitense mostra un leggero aumento a novembre, raggiungendo il 2,7%, un dato che conferma le previsioni degli esperti e pone la Federal Reserve di fronte a una scelta delicata. Moneyfarm analizza la situazione.

La fed di fronte a un bivio

Il recente aumento dell'inflazione, sebbene contenuto, pone la Federal Reserve di fronte a un dilemma cruciale. Da un lato, un taglio aggressivo dei tassi potrebbe alimentare ulteriormente l'inflazione, allontanandola dall'obiettivo del 2%. Dall'altro lato, una politica troppo prudente rischia di avere un impatto negativo sul mercato del lavoro, portando a un aumento della disoccupazione.

Richard Flax, Chief Investment Officer di Moneyfarm, sottolinea come la situazione richieda un approccio particolarmente cauto.

Politiche di trump e impatto sull'inflazione

L'amministrazione Biden è riuscita a contenere in parte l'impennata dell'inflazione, un fattore che, con ogni probabilità, ha influito sull'esito delle elezioni presidenziali. Ora, con l'arrivo di Trump alla Casa Bianca, il quadro potrebbe cambiare. Il suo programma politico, infatti, potrebbe innescare nuove pressioni inflazionistiche. Non è poi così semplice prevedere cosa accadrà. Sarà fondamentale osservare da vicino le sue prime mosse.

Un futuro incerto per i tassi

Nonostante la probabile decisione di tagliare i tassi a dicembre, la Fed potrebbe adottare un approccio più prudente nel primo trimestre del 2025.

Questo permetterà di valutare con attenzione l'impatto delle politiche della nuova amministrazione, prima di affidarsi esclusivamente ai dati macroeconomici per le prossime decisioni. Un approccio che, secondo Moneyfarm, appare particolarmente saggio, in questa fase di incertezza. La banca centrale americana non vuole rischiare, deve fare scelte mirate e ben calibrate, non ci si può sbagliare.