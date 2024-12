I migliori ambienti di lavoro nel Sud Italia nel 2024: IT in testa





Plurifarma, Halley SUD e Apuliasoft srl guidano la classifica dei migliori ambienti di lavoro del Sud Italia. Il settore IT domina la classifica, seguito dai servizi professionali, healthcare, servizi finanziari e alberghiero.

Settore IT, un'opportunità per il Sud

L'Information Technology si conferma un settore trainante per l'occupazione nel Mezzogiorno, occupando la metà della top 10 dei migliori ambienti lavorativi. Questa presenza significativa dimostra come il digitale stia diventando un'opportunità concreta per lo sviluppo economico del Sud, attirando talenti e creando nuove prospettive.

Un esempio di questa crescita è Halley SUD, azienda catanese specializzata in soluzioni informatiche per la Pubblica Amministrazione, che si posiziona al secondo posto della classifica. La loro presenza, con sedi anche in Calabria e Sicilia, sottolinea il ruolo chiave dell'IT nel supportare la modernizzazione del settore pubblico nel Meridione.

Plurifarma: un modello di successo nel settore sanitario

Plurifarma, una rete di farmacisti indipendenti con sede a Maglie, in provincia di Lecce, si aggiudica il primo posto. Il loro successo evidenzia l'importanza di un approccio incentrato sul benessere della persona e della comunità, un valore sempre più apprezzato nel settore sanitario. Questo risultato dimostra come anche nel Sud Italia sia possibile creare realtà di eccellenza, capaci di competere a livello nazionale. Un altro esempio positivo è rappresentato da Apuliasoft srl, azienda barese di sviluppo software che si posiziona al terzo posto, dimostrando la vitalità del settore IT in Puglia.

