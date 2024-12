I cinque trend dell'AI che trasformeranno l'Italia nel 2025 secondo Google





L'intelligenza artificiale sta avanzando a un ritmo impressionante, trasformando settori in tutto il mondo. In Italia, le aziende riconoscono sempre più che l'AI generativa è un elemento distintivo, capace di ridefinire il mercato competitivo. Google Cloud ha identificato cinque trend chiave dell'AI che plasmeranno il futuro del nostro paese.

Ai multimodale: una nuova era per la comprensione

L'AI multimodale rappresenta un grande passo avanti, poiché non si limita solo al testo, ma integra anche immagini, audio e video, mimando la percezione umana.

Questo permette una comprensione del contesto più profonda, fondamentale in settori come il manifatturiero, dove l'analisi dei dati dei sensori può prevenire guasti alle macchine. Il mercato globale dell'AI multimodale è previsto raggiungere quasi 100 miliardi di dollari entro il 2037, con una grande percentuale di soluzioni di AI generativa che diventeranno multimodali entro il 2027. Questo trend permetterà alle imprese di analizzare fonti di dati inesplorate in precedenza, migliorando la capacità decisionale in svariati settori.

L'ascesa degli agenti ai

Gli agenti AI sono sistemi software che lavorano per raggiungere obiettivi e completare compiti per gli utenti, pensateli come assistenti digitali che migliorano la produttività. Nonostante siano ancora in fase iniziale di sviluppo, l'integrazione di questi agenti cresce a ritmi elevati, con l'82% delle aziende che prevedono di utilizzarli nei prossimi tre anni.

L'AI analizza enormi quantità di dati per individuare anomalie che potrebbero indicare una violazione della sicurezza, permettendo alle aziende di agire prontamente sulle vulnerabilità. Le tecnologie cloud e AI offrono un'opportunità unica per aumentare la cybersicurezza per tutte le organizzazioni italiane, dalle grandi aziende ai piccoli e medi imprenditori.

Google Cloud si impegna a supportare le aziende italiane nell'adozione delle tecnologie di AI, offrendo soluzioni complete e strumenti intuitivi per lo sviluppo. L'obiettivo è aiutare le aziende di ogni dimensione a crescere e innovare.