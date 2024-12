Gemini 2.0: Google spinge l'Ai verso nuovi orizzonti





Google ha svelato Gemini 2.0, l'ultima evoluzione della sua tecnologia di intelligenza artificiale, con importanti novità che mirano a rendere l'AI più versatile e interattiva. Un nuovo passo avanti verso un futuro dove l'AI diventa un vero e proprio assistente universale.

Il cuore di gemini 2.0: più velocità e capacità

Gemini 2.0 Flash, la prima versione sperimentale della nuova famiglia di modelli, si distingue per la sua velocità e performance. Questo modello supera il precedente 1.5 Pro in termini di benchmark, mantenendo tempi di risposta rapidissimi.

Non solo, Flash 2.0 supporta input multimodali come immagini, video e audio, ma anche output multimodali, con generazione nativa di immagini, testo e audio in più lingue, una combinazione di potenza e flessibilità inedita. Un importante balzo in avanti è dato anche dalla capacità di richiamare in modo nativo strumenti come la Ricerca Google, l'esecuzione di codice e funzioni definite dagli utenti.

Gemini 2.0 arriva nell’app e si fa assistente

L'innovazione non si ferma qui. Gli utenti di tutto il mondo potranno accedere a una versione ottimizzata di Gemini 2.0 Flash direttamente dall'app Gemini, trasformando l’esperienza utente. Questa evoluzione si concretizza in un assistente AI più utile e versatile che anticipa le necessità degli utenti. I miglioramenti non si limitano all'app, ma si estenderanno ad altri prodotti Google nel corso del prossimo anno.

0 e dei suoi agenti. Insomma, Google non si ferma e guarda con ottimismo al futuro dell'AI, un futuro in cui l'intelligenza artificiale è realmente al servizio delle persone.