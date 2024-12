Economic outlook 2025: consumi, lavoro e turismo cambiano volto secondo Mastercard





Il nuovo report del Mastercard Economics Institute (MEI), "Guidare verso il cambiamento", delinea un 2025 segnato da una crescita economica globale moderata, con un occhio di riguardo alle dinamiche di consumo, lavoro e turismo. L'analisi rivela che le politiche fiscali e monetarie, insieme a un riequilibrio tra crescita e inflazione, saranno elementi cruciali per comprendere il futuro economico.

Economia globale: una crescita moderata

L'economia globale nel 2025 dovrebbe crescere del 3,2%, un leggero aumento rispetto al 3,1% del 2024.

Questa crescita, secondo il MEI, sarà guidata da una combinazione di fattori, tra cui l'allentamento delle politiche monetarie, una maggiore solidità dei consumatori, ma anche da possibili sfide derivanti da politiche fiscali più restrittive. In Italia, il PIL è previsto in aumento dello 0,7%, rispetto allo 0,5% del 2024, e l'inflazione dovrebbe attestarsi all'1,9%, in linea con gli obiettivi della BCE.

Consumatori: attenzione al prezzo e ritorno ai beni essenziali

Nonostante una buona solidità, i consumatori sono sempre più attenti ai prezzi, preferendo prodotti e servizi più economici, ma questa tendenza dovrebbe attenuarsi con l'aumento del potere d'acquisto. Nel 2024, questo si è tradotto in una minore spesa per l'abbigliamento di lusso, la ristorazione formale e i viaggi all'estero, a favore di alternative più accessibili o vicine.

Insomma, un quadro variegato, con un occhio attento alle dinamiche sociali che spingono il mercato a cambiare.