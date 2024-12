Content creator: in arrivo regole previdenziali e un giro d'affari da 4 miliardi





Anche per influencer e content creator si inizia a parlare di pensione. Il settore è in forte crescita e genera un giro d'affari stimato in 4,06 miliardi di euro nel 2024. Una bozza di circolare Inps, realizzata in collaborazione con associazioni di categoria come Aicdc e Assoinfluencer, potrebbe presto chiarire i criteri contributivi per questi professionisti del digitale.

Una svolta per la creator economy

La bozza di circolare ha l'obiettivo di definire il quadro normativo per i content creator.

Attualmente al vaglio del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il documento mira a fornire certezze e uniformità di interpretazione delle norme previdenziali, applicandole alle specifiche dinamiche di questo settore in continua evoluzione. La presidente di Aicdc, Sara Zanotelli, sottolinea come questo sia un primo passo verso la professionalizzazione del comparto e la sua regolamentazione sistematica. È una situazione fluida in divenire.

Inps verso i nuovi lavori digitali

Il presidente dell'Inps, Gabriele Fava, ha definito la circolare un segnale dell'attenzione dell'Istituto verso i lavori emergenti della digital economy, considerati strategici per la competitività del Paese. Si tratta di una prima iniziativa di un progetto più ampio finalizzato ad avvicinare e coinvolgere i giovani, con un occhio alla sostenibilità del sistema previdenziale.

Le associazioni di categoria, quindi, continueranno il dialogo con gli enti preposti per migliorare il sistema previdenziale per i content creator, cercando di rendere il più chiari e trasparenti gli obblighi contributivi.