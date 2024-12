Amazon vende anche le auto negli USA





Amazon Autos è realtà: in 48 città statunitensi è possibile acquistare auto nuove direttamente online, rivoluzionando l'esperienza d'acquisto tradizionale.

Amazon entra nel mercato automobilistico

Amazon, il gigante dell'e-commerce, ha lanciato Amazon Autos, una piattaforma per l'acquisto di auto nuove online. Al momento, il servizio è disponibile in 48 città degli Stati Uniti e offre inizialmente solo modelli Hyundai, frutto di una partnership pluriennale tra le due aziende. L'integrazione di Alexa nelle auto Hyundai e la presenza dei prodotti del marchio coreano su Amazon.com sono stati i primi passi di questa collaborazione, culminata ora nel lancio di Amazon Autos.

A differenza della semplice presentazione di informazioni sui veicoli, la nuova piattaforma consente l'acquisto diretto.

Il ruolo dei concessionari in Amazon Autos

Sebbene l'acquisto avvenga online, i concessionari rimangono parte integrante del processo. Fan Jin, responsabile globale di Amazon Autos, sottolinea l'importanza della partnership con concessionari e marchi per ridisegnare l'esperienza d'acquisto, rendendola più trasparente, comoda e orientata al cliente. La collaborazione con Hyundai è solo l'inizio, con l'obiettivo di ampliare l'offerta ad altri marchi e città in futuro. L'azienda è aperta al feedback di clienti e concessionari per migliorare ulteriormente la piattaforma. Ma come funziona, precisamente?

Come funziona Amazon Autos

L'interfaccia di Amazon Autos ricalca quella familiare di Amazon.com. È possibile filtrare le auto per prezzo, anno del modello, colore, numero di posti e molti altri criteri.