Il ruolo chiave dell'Industria al Global Meeting Industry Day



Si è svolto di recente il Global Meeting Industry Day, un evento celebrativo istituito nel 2014 dall'associazione internazionale di professionisti del settore degli eventi e dei congressi, Meeting Professionals International (MPI). Scopo principale: evidenziare l'importanza dell'industria dei meeting e dei congressi, sia dal punto di vista economico che sociale.

“È indubbiamente un bel momento per il nostro settore, dopo gli anni 2020 e 2021 segnati dal Covid, siamo vivendo l’onda lunga del rimbalzo - spiega Claudio Honegger, amministratore unico di Richmond Italia, azienda specializzata nell’organizzazione di eventi B2B – Resta però da capire quanto durerà questo ciclo e cosa succederà quando i flussi di relazione on-line entreranno a regime innestandosi in modo permanente negli eventi. Lo human-to-human non verrà mai meno, questo è chiaro, ma anche il digitale sta riscrivendo tante cose del nostro mondo. Forse non tutte le tipologie di eventi sono destinate a durare. Personalmente, credo che dopo la scrematura si rafforzeranno solo gli eventi capaci di portare in dote un mix di formazione, business e interazione sociale. È proprio nel mix che si annida la capacità di superare le aspettative delle persone, accendendo l’emozione, il desiderio di relazione e la scoperta”.