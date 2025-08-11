L'onda d'oro delle criptovalute: Bitcoin ed Ethereum sorprendono il mercato



Ma l'eco di questa espansione non si ferma a Bitcoin. L'exploit di Ethereum si rivela ancora più rimarcabile, mentre XRP, seppur in misura minore, consolida la sua posizione. Ethereum, che si colloca saldamente al secondo posto per capitalizzazione di mercato, ha superato ogni aspettativa. La sua quotazione ha infranto il muro dei 4.200 dollari per ETH, mentre la sua capitalizzazione di mercato ha oltrepassato la soglia dei 500 miliardi di dollari. Se si analizza l'andamento dell'ultimo mese, si scopre che la criptovaluta Ethereum ha registrato una crescita eccezionale, pari a ben il 50%. Molti osservatori esprimono un cauto ottimismo sulla possibilità di vedere Ethereum spingersi oltre i 7.000 dollari, un traguardo che segnerebbe un nuovo massimo storico per questa valuta digitale in continua ascesa. L'entusiasmo si estende, riflettendo un interesse crescente verso le opportunità offerte da questo settore. I valori delle principali criptovalute, secondo i dati di CoinMarketCap, nella settimana dal 4 al 10 agosto, dipingono un quadro di mercato in piena effervescenza:

- Bitcoin: Capitalizzazione: $2.315 miliardi; Quotazione: $118.250;

- Ethereum: Capitalizzazione: $510 miliardi; Quotazione: $4.250;

- XRP: Capitalizzazione: $75 miliardi; Quotazione: $0.78;

- Solana: Capitalizzazione: $60 miliardi; Quotazione: $140;

- Cardano: Capitalizzazione: $50 miliardi; Quotazione: $1.45;

- Dogecoin: Capitalizzazione: $35 miliardi; Quotazione: $0.28;

- BNB: Capitalizzazione: $30 miliardi; Quotazione: $280;

- Polkadot: Capitalizzazione: $25 miliardi; Quotazione: $18;

- Avalanche: Capitalizzazione: $20 miliardi; Quotazione: $55;

- Chainlink: Capitalizzazione: $15 miliardi; Quotazione: $28.



Questo marcato trend rialzista, che coinvolge non solo Bitcoin ma l'intero mercato delle criptovalute, sta spingendo un numero sempre maggiore di individui a esplorare il trading di criptovalute. In questo contesto dinamico, si possono notare proposte interessanti che facilitano l'ingresso in questo settore. Ad esempio, è degna di nota l'offerta attualmente disponibile sul sito ufficiale di eToro, una multinazionale leader nel social trading. Grazie a questa iniziativa, è possibile operare nello scambio di criptovalute senza commissioni per il primo mese, fino a un valore di 100 dollari, una condizione che rende più accessibile l'approccio a questo tipo di investimento. Anche altre valute digitali stanno registrando una notevole performance: nel territorio delle criptovalute, sia DOGE sia XRP stanno facendo registrare una forte crescita, alimentando ulteriormente l'ottimismo generale nel mercato.