L'Asia sorprende i mercati: il Nikkei sfiora i massimi storici mentre i dazi USA-Cina innescano cautela

Un'ondata di cauto ottimismo ha avvolto le principali borse asiatiche questa mattina, con una tendenza al rialzo che ha caratterizzato la sessione. Un andamento medio positivo, intorno allo 0,46%, ha dipinto un quadro di resilienza, ma anche di attesa, per gli investitori globali. Il motore economico del continente, infatti, sta mostrando una sorprendente capacità di tenuta. Il Giappone ha brillato in modo particolare, con i future sul Nikkei che hanno mostrato una marcata tendenza a sfiorare i massimi storici. Questa performance eccezionale, che ha alimentato un palpabile sentimento positivo sulla piazza giapponese, deriva principalmente da una stagione di utili aziendali robusta.



Le aziende, in particolare quelle del settore finanziario e del tech, hanno fornito risultati oltre le aspettative, infondendo fiducia. Un'ulteriore spinta deriva dalle anticipazioni sui dati macroeconomici attesi dagli USA e dalla Cina, capaci di influenzare le prospettive future. Anche la Cina ha mostrato segnali di crescita, seppur più moderati. Lo Shanghai Composite ha registrato un lieve aumento, guadagnando lo 0,1%, e il CSI 300 ha visto un incremento dello 0,2%. Questo progresso è supportato da una ripresa delle esportazioni a luglio, un dato che suggerisce una potenziale tregua, anche se temporanea, nelle tensioni commerciali. Inoltre, i piani di produzione locale dei colossi tecnologici stanno contribuendo a irrobustire il mercato interno, fornendo una base solida per la ripartenza. A Hong Kong, l'Hang Seng ha avanzato con leggerezza, allineandosi alla tendenza rialzista della regione. Eppure, la cautela rimane elevata, specialmente per quanto concerne gli sviluppi geopolitici e l'impatto dei dazi, che continuano a rappresentare un'incognita per la stabilità economica della regione.


L'Australia ha rappresentato un altro punto di forza, con il suo indice che ha toccato i massimi storici. Questa spinta è stata trainata in particolare dai produttori di materie prime e litio, settori che continuano a beneficiare di una domanda sostenuta. L'attenzione degli investitori è ora rivolta alla prossima decisione della RBA sui tassi di interesse, che potrebbe fornire ulteriori indicazioni sulla direzione dell'economia australiana. Nel subcontinente indiano, l'India continua a risentire delle restrizioni imposte dagli Stati Uniti, che pesano sul suo mercato. La Corea del Sud, per contro, ha mantenuto una relativa stabilità, con gli operatori che attendono con interesse i nuovi dati sull'inflazione. Questo dato sarà cruciale per determinare le future mosse delle politiche monetarie. L'umore generale degli investitori è intriso di una certa prudenza. Le scadenze imminenti relative ai dazi USA-Cina e le decisioni attese dalle principali banche centrali alimentano un clima di attesa.


Osserviamo una preferenza per i settori ciclici, che mostrano forza, mentre i settori difensivi tendono a soffrire. Il quadro complessivo che emerge è quello di un moderato ottimismo, unito a un'attenzione scrupolosa alla sostenibilità della ripresa economica globale, considerando la persistente incertezza normativa e le tensioni commerciali diffuse. Le prossime settimane saranno cruciali per definire il passo dei mercati.


L'Asia sorprende i mercati: il Nikkei sfiora i massimi storici mentre i dazi USA-Cina innescano cautela
