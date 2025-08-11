L'Asia sorprende i mercati: il Nikkei sfiora i massimi storici mentre i dazi USA-Cina innescano cautela



Le aziende, in particolare quelle del settore finanziario e del tech, hanno fornito risultati oltre le aspettative, infondendo fiducia. Un'ulteriore spinta deriva dalle anticipazioni sui dati macroeconomici attesi dagli USA e dalla Cina, capaci di influenzare le prospettive future. Anche la Cina ha mostrato segnali di crescita, seppur più moderati. Lo Shanghai Composite ha registrato un lieve aumento, guadagnando lo 0,1%, e il CSI 300 ha visto un incremento dello 0,2%. Questo progresso è supportato da una ripresa delle esportazioni a luglio, un dato che suggerisce una potenziale tregua, anche se temporanea, nelle tensioni commerciali. Inoltre, i piani di produzione locale dei colossi tecnologici stanno contribuendo a irrobustire il mercato interno, fornendo una base solida per la ripartenza. A Hong Kong, l'Hang Seng ha avanzato con leggerezza, allineandosi alla tendenza rialzista della regione. Eppure, la cautela rimane elevata, specialmente per quanto concerne gli sviluppi geopolitici e l'impatto dei dazi, che continuano a rappresentare un'incognita per la stabilità economica della regione.



L'Australia ha rappresentato un altro punto di forza, con il suo indice che ha toccato i massimi storici. Questa spinta è stata trainata in particolare dai produttori di materie prime e litio, settori che continuano a beneficiare di una domanda sostenuta. L'attenzione degli investitori è ora rivolta alla prossima decisione della RBA sui tassi di interesse, che potrebbe fornire ulteriori indicazioni sulla direzione dell'economia australiana. Nel subcontinente indiano, l'India continua a risentire delle restrizioni imposte dagli Stati Uniti, che pesano sul suo mercato. La Corea del Sud, per contro, ha mantenuto una relativa stabilità, con gli operatori che attendono con interesse i nuovi dati sull'inflazione. Questo dato sarà cruciale per determinare le future mosse delle politiche monetarie. L'umore generale degli investitori è intriso di una certa prudenza. Le scadenze imminenti relative ai dazi USA-Cina e le decisioni attese dalle principali banche centrali alimentano un clima di attesa.



Osserviamo una preferenza per i settori ciclici, che mostrano forza, mentre i settori difensivi tendono a soffrire. Il quadro complessivo che emerge è quello di un moderato ottimismo, unito a un'attenzione scrupolosa alla sostenibilità della ripresa economica globale, considerando la persistente incertezza normativa e le tensioni commerciali diffuse. Le prossime settimane saranno cruciali per definire il passo dei mercati.