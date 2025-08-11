Inflazione Italia: a luglio +0,4% su mese e +1,7% su base annua



Questa tendenza al ribasso fornisce un respiro significativo per molte famiglie e imprese, contribuendo a contenere la spinta generale dell'inflazione. Ma la medaglia ha un rovescio, evidente nell'andamento dei beni alimentari, i cui prezzi hanno continuato la loro corsa, accelerando al +3,7% dal +3,3% del mese precedente. Questo aumento incide direttamente sul bilancio quotidiano dei cittadini, soprattutto per l'essenziale. Anche nel vasto comparto dei servizi, le tendenze mostrano un andamento non uniforme. Si percepiscono chiare tensioni al rialzo sui servizi relativi ai trasporti, che hanno segnato un aumento del +3,3% (rispetto al +2,9% di giugno), e sui servizi vari, che sono saliti al +2,2% dal +1,6%. Dall'altra parte, si nota una decelerazione per i servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona, che hanno visto il loro incremento rallentare al +2,7% dal +3,2%. Questa diversificazione evidenzia come l'impatto dell'inflazione non sia omogeneo su tutte le voci di spesa, ma colpisca settori specifici con intensità variabile.



Un indicatore particolarmente sentito dalle famiglie è il "carrello della spesa", che a luglio ha registrato un'ulteriore impennata, con il tasso di variazione su base annua che si è attestato al +3,2%, in aumento rispetto al +2,8% di giugno. Questa accelerazione è un segnale tangibile delle pressioni sui prezzi dei beni di prima necessità. Allo stesso tempo, l'inflazione di fondo, che esclude le componenti più volatili come energetici e alimentari freschi, è rimasta invariata al +2,0%, suggerendo una stabilità più profonda nelle dinamiche strutturali dei prezzi. L'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, ha registrato un incremento mensile dello 0,4% a luglio, mantenendo la sua variazione annua all'1,7%, in linea con le stime iniziali e con il mese precedente. La stabilità del tasso generale nasconde le accelerazioni notate nei beni alimentari non lavorati (passati dal +4,2% al +5,1%) e in quelli lavorati (dal +2,7% al +2,8%).



Non da meno, i servizi vari e quelli relativi ai trasporti hanno visto i loro prezzi accelerare, rispettivamente, dal +1,6% al +2,2% e dal +2,9% al +3,3%. In controtendenza, i beni energetici regolamentati hanno rallentato (dal +22,6% al +17,1%), e la flessione dei beni energetici non regolamentati si è accentuata (dal -4,2% al -5,2%). A luglio, la crescita tendenziale dei prezzi ha mostrato un leggero rallentamento sia per i beni (dallo +0,9% allo +0,8%) sia per i servizi (dallo +2,7% allo +2,6%). Il divario inflazionistico tra il comparto dei servizi e quello dei beni si è mantenuto stabile a +1,8 punti percentuali, sottolineando una persistente differenza nella dinamica dei prezzi tra i due settori. I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona, hanno manifestato una dinamica in accelerazione, passando dal +2,8% al +3,2%. Anche i prezzi dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto hanno subito una spinta, salendo dal +2,0% al +2,3%. La variazione congiunturale positiva dell'indice generale è stata trainata principalmente dall'aumento dei prezzi degli energetici non regolamentati (+2,2%) e regolamentati (+1,2%), dei servizi relativi ai trasporti (+0,9%) e dei servizi vari (+0,6%), oltre che degli alimentari lavorati e dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (entrambi +0,3%).



Viceversa, i prezzi degli alimentari non lavorati (-0,6%) e dei beni durevoli (-0,3%) hanno mostrato un calo su base mensile. L'inflazione acquisita per il 2025 si attesta al +1,7% per l'indice generale e al +1,9% per la sua componente di fondo. Questi dati offrono una proiezione sulla crescita dei prezzi che si è già accumulata per l'anno in corso, indipendentemente dall'andamento dei mesi successivi. In chiusura, l'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) ha registrato una variazione mensile pari a -1,0% a luglio 2025, un calo significativo attribuibile in parte all'effetto dei saldi estivi, non considerati dall'indice NIC. Su base annua, l'IPCA ha segnato un +1,7%, in lieve flessione rispetto al +1,8% del mese precedente. L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, ha evidenziato una variazione congiunturale del +0,4% e una tendenziale del +1,5%. Questa complessa tessitura di dati dipinge un quadro di stabilità generale che richiede, per essere pienamente compreso, di guardare oltre la superficie, analizzando le forze contrastanti che plasmano il costo della vita quotidiana in Italia.



