Cosa cercano gli stranieri nell'immobiliare italiano: una sorprendente ascesa degli USA



La Germania si conferma il paese leader nel 2025, con oltre il 20% dei click sulle proprietà italiane provenienti da utenti tedeschi. Questo dato sottolinea una consolidata attrattiva del nostro Paese nel panorama europeo. Ma un balzo significativo è stato compiuto dagli USA, che hanno quasi raddoppiato il loro interesse negli ultimi anni. Sono passati dal 7,14% del 2022 al 12,14% nel 2025, conquistando la terza posizione.

Nel 2025, la classifica delle nazioni più attive nella ricerca di immobili italiani vede sul podio:

- Germania, al primo posto;

- Svizzera, che pur rimanendo forte, mostra un leggero calo rispetto al 2022;

- USA, con la loro notevole crescita.

Subito dopo, in quarta e quinta posizione, troviamo Francia e UK, che mantengono una presenza stabile nel corso degli anni. Per il 2025, la Francia si attesta all'11,35%, mentre il Regno Unito raggiunge il 7,29%, registrando una leggera crescita rispetto ai periodi precedenti. Seguono Spagna, Romania, Olanda, Polonia e Belgio.



Tra questi, solo la Spagna evidenzia un aumento significativo nelle ricerche, salendo dal 4,63% del 2022 al 6,59% nel 2025. All'undicesima posizione, con una percentuale del 2,99%, si colloca il Brasile, mostrando una diminuzione dell'interesse. A chiudere la classifica ci sono l'Albania, che nel 2025 si attesta al 2,66% (in calo rispetto agli anni precedenti), l'Austria, leggermente in calo dello 0,21% rispetto al 2024 dopo un aumento, l'Argentina, con un calo dello 0,41% rispetto all'anno precedente, e il Canada, che perde quasi un punto e mezzo percentuale rispetto al 2024, arrivando allo 0,97%.

L'interesse costante dei compratori internazionali per il mercato immobiliare italiano è un chiaro segnale della solidità e dell'attrattività del nostro Paese. L'Italia si conferma una destinazione privilegiata non solo per il suo ricco patrimonio culturale e paesaggistico, ma anche per le opportunità concrete che offre in termini di investimento. La fiducia radicata di mercati storicamente rilevanti come Stati Uniti, Germania, Francia e Svizzera si rinnova e si rafforza anno dopo anno.





L'analisi condotta da CENTURY 21 Italia e Wikicasa rivela che l'interesse dei paesi stranieri per il mercato immobiliare italiano non è uniforme, ma si concentra su grandi città o località e regioni ben specifiche. Per il 2025, Roma fa un notevole balzo in avanti, scalando il podio delle città più ricercate. L'interesse online per la Capitale è passato dal 7,48% del 2023 al 9,54%. Seguono Trieste e poi Milano, entrambe le quali mostrano un lieve calo rispetto al 2023. Si registrano anche aumenti significativi di interesse straniero per altre città italiane: Bari con un +0,41% rispetto al 2023, Torino con +0,69%, Palermo con +0,84% e Genova con +0,51%. Per quanto riguarda le regioni, sia la Sardegna che la Sicilia hanno visto un vero e proprio exploit di interesse da parte degli utenti stranieri. La Sardegna è salita dal 2,25% dei click online nel 2023 al 3,40% nel 2025, mentre la Sicilia è passata dall'1,37% al 2,77%.

Le ricerche dall'estero mostrano un forte interesse sia per le grandi città come Milano e Roma, dove l'acquisto ha spesso una finalità di investimento, sia per le località turistiche e culturali, come il Lago di Como, la Liguria e le città d'arte, scelte per il loro stile di vita e il valore emozionale.



In particolare, si registra una crescita significativa verso la Sicilia e la Sardegna, territori che uniscono bellezze paesaggistiche straordinarie e un mercato immobiliare ancora ricco di potenzialità.

Un caso esemplare è quello di Roma. L'analisi di CENTURY 21 Italia e Wikicasa indica che, nell'ultimo periodo, gli stranieri più attivi nelle ricerche sulla Capitale sono principalmente nord europei, in particolare tedeschi, americani e mediorientali. C'è stata una trasformazione anche nella tipologia di immobili ricercati. Se in passato gli acquirenti stranieri prediligevano bilocali in quartieri come Ostiense o Garbatella, la tendenza attuale si orienta verso immobili di prestigio. Queste proprietà sono spesso destinate a scopi di rappresentanza e si presentano completamente ristrutturate, con finiture di alta qualità, spazi luminosi e grande attenzione ai dettagli. Le zone preferite per questi immobili sono quelle centrali, come il centro storico, Trastevere o i Parioli. Chi cerca immobili online è estremamente attento a caratteristiche quali la vicinanza ai servizi e ai trasporti pubblici, fattori decisivi per gli acquirenti esteri.



