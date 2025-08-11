Cosa cercano gli stranieri nell'immobiliare italiano: una sorprendente ascesa degli USA

Il mercato immobiliare italiano continua ad attrarre un interesse crescente da parte di investitori e acquirenti internazionali, una tendenza evidente nel fenomeno del "window shopping" digitale. Si tratta di una ricerca online approfondita, spesso motivata da semplice curiosità o da un interesse concreto, che precede la decisione di un acquisto. Una recente analisi congiunta, condotta da CENTURY 21 Italia e Wikicasa, ha esaminato quasi tre milioni di ricerche sul settore immobiliare italiano, coprendo un periodo che va dal 2022 al 2025. I dati rivelano dinamiche affascinanti e mostrano chiaramente da dove provengono gli acquirenti esteri e quali sono le loro principali preferenze.
La Germania si conferma il paese leader nel 2025, con oltre il 20% dei click sulle proprietà italiane provenienti da utenti tedeschi. Questo dato sottolinea una consolidata attrattiva del nostro Paese nel panorama europeo. Ma un balzo significativo è stato compiuto dagli USA, che hanno quasi raddoppiato il loro interesse negli ultimi anni. Sono passati dal 7,14% del 2022 al 12,14% nel 2025, conquistando la terza posizione.
Nel 2025, la classifica delle nazioni più attive nella ricerca di immobili italiani vede sul podio:
- Germania, al primo posto;
- Svizzera, che pur rimanendo forte, mostra un leggero calo rispetto al 2022;
- USA, con la loro notevole crescita.
Subito dopo, in quarta e quinta posizione, troviamo Francia e UK, che mantengono una presenza stabile nel corso degli anni. Per il 2025, la Francia si attesta all'11,35%, mentre il Regno Unito raggiunge il 7,29%, registrando una leggera crescita rispetto ai periodi precedenti. Seguono Spagna, Romania, Olanda, Polonia e Belgio.
Tra questi, solo la Spagna evidenzia un aumento significativo nelle ricerche, salendo dal 4,63% del 2022 al 6,59% nel 2025. All'undicesima posizione, con una percentuale del 2,99%, si colloca il Brasile, mostrando una diminuzione dell'interesse. A chiudere la classifica ci sono l'Albania, che nel 2025 si attesta al 2,66% (in calo rispetto agli anni precedenti), l'Austria, leggermente in calo dello 0,21% rispetto al 2024 dopo un aumento, l'Argentina, con un calo dello 0,41% rispetto all'anno precedente, e il Canada, che perde quasi un punto e mezzo percentuale rispetto al 2024, arrivando allo 0,97%.
L'interesse costante dei compratori internazionali per il mercato immobiliare italiano è un chiaro segnale della solidità e dell'attrattività del nostro Paese. L'Italia si conferma una destinazione privilegiata non solo per il suo ricco patrimonio culturale e paesaggistico, ma anche per le opportunità concrete che offre in termini di investimento. La fiducia radicata di mercati storicamente rilevanti come Stati Uniti, Germania, Francia e Svizzera si rinnova e si rafforza anno dopo anno.
L'analisi condotta da CENTURY 21 Italia e Wikicasa rivela che l'interesse dei paesi stranieri per il mercato immobiliare italiano non è uniforme, ma si concentra su grandi città o località e regioni ben specifiche. Per il 2025, Roma fa un notevole balzo in avanti, scalando il podio delle città più ricercate. L'interesse online per la Capitale è passato dal 7,48% del 2023 al 9,54%. Seguono Trieste e poi Milano, entrambe le quali mostrano un lieve calo rispetto al 2023. Si registrano anche aumenti significativi di interesse straniero per altre città italiane: Bari con un +0,41% rispetto al 2023, Torino con +0,69%, Palermo con +0,84% e Genova con +0,51%. Per quanto riguarda le regioni, sia la Sardegna che la Sicilia hanno visto un vero e proprio exploit di interesse da parte degli utenti stranieri. La Sardegna è salita dal 2,25% dei click online nel 2023 al 3,40% nel 2025, mentre la Sicilia è passata dall'1,37% al 2,77%.
Le ricerche dall'estero mostrano un forte interesse sia per le grandi città come Milano e Roma, dove l'acquisto ha spesso una finalità di investimento, sia per le località turistiche e culturali, come il Lago di Como, la Liguria e le città d'arte, scelte per il loro stile di vita e il valore emozionale.
In particolare, si registra una crescita significativa verso la Sicilia e la Sardegna, territori che uniscono bellezze paesaggistiche straordinarie e un mercato immobiliare ancora ricco di potenzialità.
Un caso esemplare è quello di Roma. L'analisi di CENTURY 21 Italia e Wikicasa indica che, nell'ultimo periodo, gli stranieri più attivi nelle ricerche sulla Capitale sono principalmente nord europei, in particolare tedeschi, americani e mediorientali. C'è stata una trasformazione anche nella tipologia di immobili ricercati. Se in passato gli acquirenti stranieri prediligevano bilocali in quartieri come Ostiense o Garbatella, la tendenza attuale si orienta verso immobili di prestigio. Queste proprietà sono spesso destinate a scopi di rappresentanza e si presentano completamente ristrutturate, con finiture di alta qualità, spazi luminosi e grande attenzione ai dettagli. Le zone preferite per questi immobili sono quelle centrali, come il centro storico, Trastevere o i Parioli. Chi cerca immobili online è estremamente attento a caratteristiche quali la vicinanza ai servizi e ai trasporti pubblici, fattori decisivi per gli acquirenti esteri.
Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo
Il magazine ha cadenza settimanale, esce online il mercoledì mattina alle 7. La redazione posta alcune notizie quotidianamente, senza alcuna cadenza fissa.
Inoltre BusinessCommunity.it realizza la miglior rassegna economico finanziaria sul web, aggiornata in tempo reale.
Tutti gli articoli pubblicati dal 2014 nei magazine
© 2009-2025 BusinessCommunity.it. Tutti i Diritti Riservati. P.I 10498360154