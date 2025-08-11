Commercio estero: a giugno export +4,0% su mese e import +3,3%



Una performance degna di nota che include anche l'impatto di alcune vendite di grande entità, come quelle legate alla cantieristica navale. Tuttavia, anche escludendo tali effetti specifici, l'aumento congiunturale rimane significativo, attestandosi al 3,1%, con una crescita tendenziale del 4,0%.

Analizzando il secondo trimestre del 2025, rispetto ai tre mesi precedenti, le esportazioni hanno mostrato una contrazione del 2,6%, mentre le importazioni hanno subito una riduzione dell'1,7%. A dispetto di questa flessione trimestrale, il dato annuale di giugno evidenzia un incremento delle esportazioni del 4,9% in valore e dello 0,8% in volume. Le importazioni hanno visto un aumento tendenziale del 4,8% in valore, con un +2,6% in volume. È interessante notare come l'area extra UE abbia guidato questa crescita delle importazioni, con un +10,1%, rispetto all'1,2% dell'area UE.

Il primo semestre del 2025 ha visto le esportazioni italiane registrare una crescita tendenziale complessiva del 2,1%. Questa performance è stata sostenuta da un gruppo selezionato di settori, veri motori del nostro export.



Tra questi spiccano per contributi significativi:

- Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici: hanno contribuito con un balzo del +39,0%.

- Mezzi di trasporto, esclusi autoveicoli: il loro apporto è stato del +15,9%.

- Prodotti alimentari, bevande e tabacco: questi beni hanno segnato un aumento del +6,0%.

- Apparecchi elettrici: hanno mostrato una crescita del +3,5%.

Nondimeno, alcuni settori hanno registrato una flessione nelle esportazioni annuali, tra cui gli autoveicoli (-2,9%), i computer, apparecchi elettronici e ottici (-2,7%) e gli articoli in pelle, escluso abbigliamento (-2,2%). Guardando al semestre, le diminuzioni più ampie si sono registrate per coke e prodotti petroliferi raffinati (-22,9%) e autoveicoli (-10,3%).

I paesi che hanno fornito i maggiori contributi all'aumento delle esportazioni nazionali a giugno 2025 sono stati: Stati Uniti (+10,3%), Svizzera (+18,4%), Francia (+6,7%), Spagna (+12,0%), Belgio (+15,8%), Regno Unito (+10,1%)

Al contempo, Paesi Bassi (-9,7%) e Turchia (-13,3%) hanno rappresentato i contributi negativi più ampi.





Il saldo commerciale per giugno 2025 si è attestato a +5.409 milioni di euro, un miglioramento rispetto ai +5.150 milioni registrati nello stesso mese del 2024. Il deficit energetico si è ampliato, raggiungendo -3.922 milioni, rispetto ai -3.581 milioni dell'anno precedente. Per contro, l'avanzo nell'interscambio di prodotti non energetici è cresciuto, passando da 8.731 milioni a 9.331 milioni nel periodo considerato. Nel primo semestre 2025, l’avanzo commerciale complessivo è stato di +22,8 miliardi di euro, interamente ascrivibile agli scambi con i Paesi extra UE, ma comunque in riduzione rispetto ai +29,1 miliardi del primo semestre 2024. Questa riduzione è da attribuirsi ad una crescita più sostenuta delle importazioni rispetto alle esportazioni nel periodo.

Infine, i prezzi all’importazione a giugno 2025 hanno mostrato un modesto aumento congiunturale dello 0,2%, pur flettendo del 2,7% su base annua. Questo lieve rialzo mensile e la moderazione della flessione annuale riflettono principalmente gli aumenti dei prezzi dei prodotti energetici in entrambe le aree, euro e non euro.



Il quadro complessivo dipinge un commercio estero dinamico, con l'Italia che consolida la sua posizione nei settori chiave, dimostrando capacità di adattamento e di crescita.





