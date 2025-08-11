Banche regine delle trimestrali europee







Sul fronte delle fusioni e acquisizioni, l'attività nel settore bancario è rimasta vivace. UniCredit ha rinunciato all'offerta per BPM a causa delle persistenti incertezze legate alla Golden Power, ma ha convertito la sua partecipazione in Commerzbank. BPER ha superato la soglia del 66,7% in Popolare di Sondrio, aprendo la strada a una fusione per incorporazione. Nel Regno Unito, Close Brothers ha venduto la sua controllata Winterflood per 103,9 milioni di sterline, un importo superiore alle aspettative degli analisti, aumentando il CET1 di 55 punti base. La nuova soglia sarà applicabile a partire da gennaio 2026, con la prossima revisione nel 2028.



Altri titoli che hanno fatto le prime pagine in tema di fusioni e acquisizioni sono arrivati dalla Germania, con Handelsblatt che ha riportato la notizia che Landesbank Helaba potrebbe acquisire Aareal, società di credito immobiliare di proprietà di un fondo di private equity, dando impulso alle obbligazioni Aareal.







Sul fronte normativo, la BoE ha innalzato le soglie MREL da 15-25 miliardi di sterline a 25-40 miliardi di sterline di totale attivo, un importo superiore a quello inizialmente proposto (20-30 miliardi di sterline), uno sviluppo che favorisce gli istituti di minori dimensioni come Metro Bank.



I rating creditizi, infine, hanno visto una serie di azioni positive: l'outlook di SocGen è stato rivisto a stabile da Moody's, Banca Popolare di Sondrio ha ricevuto un upgrade da S&P, mentre Commerzbank, Direct Line e Munich Re hanno tutte registrato promozioni o revisioni positive dell'outlook, riflettendo il miglioramento dei fondamentali.

Antonio Roman, portfolio manager di Axiom Alternative Investments