Anno volatile per il Luxury, in vista una ripresa nel 2026?

Anno volatile per il Luxury, in vista una ripresa nel 2026?

Il mercato è rimasto volatile da metà febbraio nella preoccupazione per l'andamento dei consumi negli Stati Uniti. Lo confermano i dati delle carte di credito che, come sappiamo, non sono sempre indicativi della spesa per beni di lusso. Inoltre, c'è preoccupazione per la portata, le specifiche e le ripercussioni dei nuovi dazi.

Come sempre, crediamo che ci sarà una differenza sostanziale tra l'esposizione dei marchi e il profilo di rischio implicito determinato da categoria, rilevanza e mix geografico, comunque il settore del lusso e il suo ecosistema resteranno sotto pressione. La maggior parte delle aziende con cui abbiamo dialogato non ha evidenziato un significativo deterioramento degli scambi. Per esempio, Ferrari NV ha perso il 10% in un mese ma, a nostro giudizio, difficilmente ne risentirà in misura significativa in considerazione dell'aumento dei prezzi già annunciato e della previsione che l'impatto sulla redditività sarà minimo.



Richemont invece ha perso il 16%, nella preoccupazione per la strategia da applicare dopo l'introduzione dei dazi e la spesa negli Stati Uniti più avanti nell'anno.

Lo scenario resta confuso, alcuni titoli normalmente più resistenti (Cucinelli, Hermès) hanno riportato perdite a doppia cifra, mentre è andata meglio ai titoli potenzialmente più vulnerabili (On Holding, Tapestry). L'unico cambiamento di rilievo ha riguardato la riduzione di 250 punti base dell'esposizione del portafoglio nei consumi negli Stati Uniti e l'aumento di 200 punti base nell'esposizione sulla coorte cinese.

Prospettive

Abbiamo rivisto le stime di crescita del settore del lusso per l'esercizio dal +4% al +1%; la stima è più cauta per i consumi di beni di lusso negli Stati Uniti (0-2% rispetto al precedente 6-8%) con una tendenza leggermente negativa. La coorte cinese resterà stabile e migliorerà nel secondo semestre a seguito dell'annuncio di una nuova serie di misure. Comunque, in questa fase la visibilità resta scarsa e la volatilità prevedibilmente persisterà.


La nostra stima per il 2026 per il momento è invariata al +4%, in previsione della normalizzazione.

Flavio Cereda, Investment Director Luxury Brands di GAM

Anno volatile per il Luxury, in vista una ripresa nel 2026?
Clicca per ingrandire l'immagine

marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -
BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it - Supplemento a Guida Computer e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97


Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo


Il magazine ha cadenza settimanale, esce online il mercoledì mattina alle 7. La redazione posta alcune notizie quotidianamente, senza alcuna cadenza fissa.
Inoltre BusinessCommunity.it realizza la miglior rassegna economico finanziaria sul web, aggiornata in tempo reale.
Tutti gli articoli pubblicati dal 2014 nei magazine


© 2009-2025 BusinessCommunity.it. Tutti i Diritti Riservati. P.I 10498360154


Politica della Privacy e cookie