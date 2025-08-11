Anno volatile per il Luxury, in vista una ripresa nel 2026?

Il mercato è rimasto volatile da metà febbraio nella preoccupazione per l'andamento dei consumi negli Stati Uniti. Lo confermano i dati delle carte di credito che, come sappiamo, non sono sempre indicativi della spesa per beni di lusso. Inoltre, c'è preoccupazione per la portata, le specifiche e le ripercussioni dei nuovi dazi.



Come sempre, crediamo che ci sarà una differenza sostanziale tra l'esposizione dei marchi e il profilo di rischio implicito determinato da categoria, rilevanza e mix geografico, comunque il settore del lusso e il suo ecosistema resteranno sotto pressione. La maggior parte delle aziende con cui abbiamo dialogato non ha evidenziato un significativo deterioramento degli scambi. Per esempio, Ferrari NV ha perso il 10% in un mese ma, a nostro giudizio, difficilmente ne risentirà in misura significativa in considerazione dell'aumento dei prezzi già annunciato e della previsione che l'impatto sulla redditività sarà minimo.