



Non stiamo assistendo a un semplice cambio di preferenze ma a un vero spostamento di masse monetarie verso la materia fisica. Gli investimenti deep tech hanno raggiunto vette inedite. Solo dall'inizio del 2024 la cifra iniettata in questo comparto ha superato i 150 miliardi di dollari. Questo numero impressiona se paragonato ai 130 miliardi di dollari raccolti nell'intero decennio tra il 2010 e il 2019. Il rischio è raddoppiato. Le nuove strategie di venture capital non devono più solo risolvere problemi scientifici ma devono anche trovare il modo di vendere queste innovazioni in mercati ostili. Le scommesse si sono spostate su settori dove l'atomo conta più del bit:

- hardware - energia - esplorazione spaziale - fusione nucleare - interfacce cervello-computer come The Merge.

Puntare in alto o sparire sembra essere l'unico mantra rimasto per chi gestisce grandi portafogli. Mentre la tecnologia corre verso l'ignoto, le istituzioni finanziarie cercano di non perdere l'equilibrio tra tassi e mercati valutari globali.











Negli Stati Uniti il segretario al tesoro Scott Bessent ha annunciato un piano di riacquisto del debito pubblico da 6 miliardi di dollari. Wall Street ne aspettava almeno 8. Questa differenza ha spinto i rendimenti dei titoli di stato ai massimi degli ultimi tre anni. Per le famiglie questo si traduce in mutui più cari, mentre le imprese pagano di più la liquidità necessaria a restare competitive.

Nello stesso momento Washington e Tokyo collaborano per sostenere lo yen. La Banca del Giappone sente il fiato sul collo degli Stati Uniti per alzare i tassi d'interesse in modo deciso. La politica monetaria non è più un esercizio solitario. Eppure la pressione politica riesce a condizionare persino i vertici della ricerca economica globale. Al Fondo Monetario Internazionale la nomina di Ricardo Reis della London School of Economics come capo economista è saltata. Il motivo sembra legato alle sue posizioni critiche sulle dogane di Donald Trump.



Al suo posto è arrivata Sanaa Tinro, già nella Bank of England.

Il confine tra competenza tecnica e fedeltà diplomatica è diventato sottilissimo. La credibilità delle istituzioni internazionali balla pericolosamente sotto l'influenza americana. In questo scenario di grandi manovre capita pure che la giustizia si occupi di conti d'albergo non pagati. Il lussuoso hotel Dorchester di Londra ha ottenuto il pignoramento di un'auto di lusso dello sceicco Nasser bin Abdullah Al Thani, membro della famiglia reale del Qatar. Il debito ammonta a oltre 450.000 dollari. È curioso notare come, mentre si muovono miliardi verso la fusione nucleare, persino un principe possa dimenticare di saldare il conto della stanza.

Manager e imprenditori devono capire che la stabilità è un ricordo del passato. Chi si ferma a guardare il vecchio mondo dei software tradizionali rischia di finire travolto. Il capitale ora cerca la frontiera, il rischio puro e la tecnologia che cambia la realtà fisica.



La compiacenza è un lusso che nessuno può più permettersi se vuole sopravvivere a questo terremoto finanziario.

Articolo redatto da Francesca Curtone, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

L'immagine è stata rielaborata con l'intelligenza artificiale

Economia

Articolo del 10/09/2026



