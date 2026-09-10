

L'applicazione è stata concepita per guidare le persone passo dopo passo verso la meta scelta, sia che si muovano a piedi sia che preferiscano l'automobile. Il sistema evidenzia con rapidità i servizi più richiesti come le farmacie, i ristoranti o i parcheggi per i taxi. Una funzione interessante permette di memorizzare la posizione esatta della propria vettura, un vero toccasana per chi dimentica regolarmente dove ha lasciato il veicolo nei labirinti urbani di Milano o Roma. Le mappe restano uno dei pilastri della navigazione quotidiana in Italia. Ogni anno sono oltre 40 milioni i soggetti che scelgono questo servizio per rintracciare un numero civico o un'attività commerciale. La crescita costante registrata dal 2023 posiziona la piattaforma stabilmente sul podio dei siti di cartografia più consultati a livello nazionale. Lo sviluppo del software è avvenuto interamente entro i confini nazionali, un dettaglio non trascurabile in un mercato dominato da colossi d'oltreoceano. Questa scelta riflette un investimento a lungo termine che mira a rendere lo strumento utile per chi si sposta ma anche per chi possiede un'azienda.











Il coinvolgimento diretto degli utilizzatori storici ha permesso di affinare le funzionalità seguendo le reali necessità di chi vive la strada ogni giorno. Al centro del progetto troviamo le imprese del territorio grazie alla proposta commerciale denominata TuttoCittà InEvidenza. Questa soluzione nasce per aiutare i negozi, gli studi professionali e i ristoratori a emergere proprio quando un potenziale cliente si trova nelle vicinanze. Il meccanismo è lineare: un ambulatorio medico o un parrucchiere possono apparire prima della concorrenza durante una ricerca specifica sulla mappa. L'utente visualizza un'etichetta con la dicitura "suggerito" e può consultare foto, recensioni e collegamenti esterni senza mai interrompere la navigazione. La struttura del servizio per le aziende si articola su diversi punti chiave:

- priorità di comparsa sulla mappa e negli elenchi rispetto ai concorrenti della medesima area;

- applicazione del bollino distintivo per segnalare i partner commerciali;

- accesso a contenuti multimediali quali gallerie fotografiche e anteprime delle opinioni dei clienti;

- icone grafiche quadrate progettate per essere riconoscibili al primo sguardo;

- statistiche dettagliate sull'andamento della propria presenza digitale fornite in un'area riservata;

- possibilità di personalizzare loghi e messaggi pubblicitari per diverse sedi operative.





Ogni realtà economica ha la facoltà di calibrare la propria presenza in base alle necessità del momento, rendendo la pianificazione pubblicitaria estremamente elastica. "Con TuttoCittà InEvidenza vogliamo dare alle attività commerciali uno strumento semplice ed efficace per farsi trovare proprio nel momento in cui i loro potenziali clienti le stanno cercando", spiega Roberto Pierri, Chief Directories, Online Channel & Telesales Officer di Italiaonline. La visibilità locale diventa così un vantaggio competitivo concreto. "TuttoCittà è ormai un punto di riferimento consolidato per milioni di italiani che ogni mese cercano indirizzi, negozi e servizi vicino a sé: con questa nuova offerta trasformiamo quella ricerca in un'opportunità concreta di visibilità per i nostri clienti, con risultati che nei test condotti hanno raggiunto incrementi di visibilità fino al +100% rispetto alla nostra offerta InRete AI. È un investimento importante nella qualità del nostro prodotto, a beneficio sia delle imprese che lo scelgono sia degli utenti che ogni giorno si affidano a TuttoCittà".



Questo salto tecnologico dimostra come la tradizione possa convivere con l'AI e le nuove esigenze dell'eCommerce di prossimità. La capacità di adattarsi a un mondo che cambia, ma senza perdere la propria identità, è forse il segreto della longevità di questo marchio. Le piccole imprese italiane cercano oggi soluzioni pratiche per aumentare il fatturato e la presenza sulle mappe digitali sembra essere una strada obbligata. Non si tratta solo di chilometri o percorsi stradali, ma di creare connessioni reali tra chi offre un servizio e chi ne ha bisogno in quel preciso istante.

Articolo redatto da Marcello Esposito, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

Digitale

Articolo del 10/09/2026



