

Si percepisce una certa sicurezza nelle sue parole. Forse fin troppa, direbbe chi conosce bene i ritmi compassati delle fusioni bancarie, ma i numeri sembrano dargli ragione. La banca si muove da una posizione di stabilità patrimoniale solida.

Il progetto industriale guarda lontano, precisamente al 2029. Gli obiettivi dichiarati sono ambiziosi e puntano a cambiare i rapporti di forza nell'Unione Europea. La banca prevede di gestire oltre 2.000 miliardi di euro di attività finanziarie. L'utile netto dovrebbe superare i 16 miliardi. Per chi investe, il dato più interessante riguarda i dividendi bancari 2029: si parla di circa 61 miliardi di euro da distribuire nel quinquennio. Sono cifre che fanno girare la testa ai risparmiatori e ai grandi fondi internazionali. Messina sa che la fiducia del mercato si costruisce sui risultati concreti. La strategia di crescita sta già dando frutti visibili. Il nuovo soggetto bancario sarà un colosso con oltre 27 milioni di clienti. I vertici sono convinti di poter mantenere una patrimonializzazione elevata pur premiando i soci in modo generoso.













Il ruolo di Mediobanca e la nuova geografia del credito in Italia

L'operazione non si limita a inglobare la banca senese. C'è molto di più nel calderone. L'integrazione coinvolge competenze di alto livello nel Wealth Management e nel Corporate & Investment Banking. In questo contesto, Mediobanca assume una rilevanza strategica. Il suo marchio e le sue relazioni con la clientela istituzionale si affiancheranno alla divisione IMI Corporate & Investment Banking. L'idea è quella di creare un modello di business integrato e coerente. Intesa Sanpaolo intende preservare le professionalità di Milano e Piazzetta Cuccia, portandole su una scala europea più vasta. Ciononostante, il legame con la tradizione resta vivo. Monte dei Paschi di Siena porta con sé cinque secoli di storia. Questo patrimonio di identità non verrà disperso. Il marchio storico resterà attivo e la sede centrale rimarrà a Rocca Salimbeni. È una scelta che rassicura la Toscana e il comune di Siena.



C'è un'ironia sottile nel vedere come i moderni algoritmi di AI debbano comunque inchinarsi al fascino di un palazzo rinascimentale per mantenere la propria credibilità.

Il piano prevede anche passaggi tecnici con altri attori del mercato. - oltre 27 milioni di clienti attesi al 2029;

- circa 2.000 miliardi di euro di attività finanziarie gestite;

- un utile netto previsto superiore a 16 miliardi di euro;

- distribuzione di 61 miliardi di euro agli azionisti nel periodo 2025-2029;

- 13.100 nuove assunzioni programmate per favorire il ricambio generazionale.

L'aumento di capitale Intesa Sanpaolo serve anche a finanziare l'acquisizione di una quota in Assicurazioni Generali. Si tratta di una mossa finanziaria per stabilizzare l'azionariato del gruppo triestino. In caso di successo dell'OPAS, entrerà in gioco Unipol. Il traguardo finale è la nascita del secondo gruppo bancario italiano. Questo nuovo polo avrà una base azionaria nazionale molto forte. La capacità di erogare credito aumenterà sensibilmente.



Nel primo semestre dell'anno, la banca ha già fornito oltre 44 miliardi di euro a famiglie e imprese. L'obiettivo è sostenere l'economia reale e le PMI con ancora più vigore. La vicinanza ai territori viene presentata come un valore identitario. Eppure, la sfida vera sarà far dialogare la tecnologia di un eCommerce evoluto con le esigenze del piccolo imprenditore locale.

Le persone restano il motore di questo cambiamento. La squadra di manager è composta da quarantenni e cinquantenni con grande esperienza. Questa continuità gestionale dovrebbe garantire una guida sicura per il futuro. Le 13.100 assunzioni previste entro il 2029 serviranno a rinfrescare le competenze interne. Non si tratta solo di numeri, ma di nuove opportunità professionali in un settore che sta cambiando pelle. La banca ha destinato anche un miliardo di euro a iniziative di coesione sociale. Ridurre le disuguaglianze fa parte della visione di lungo periodo del gruppo. L'esperienza maturata con l'integrazione di UBI Banca suggerisce che il management sappia gestire passaggi così complessi.



Messina ha ribadito che la disciplina nell'esecuzione del piano sarà massima. La chiarezza del progetto industriale è il biglietto da visita con cui la banca si presenta in Europa. L'operazione promette di creare valore non solo per chi possiede le azioni, ma per l'intero sistema Italia. La determinazione è evidente: il percorso è tracciato e l'assemblea ha dato il colpo di pistola iniziale.

Articolo redatto da Paola Bernasconi, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

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Articolo del 10/09/2026



